Falleció actor de Superman tras quedar atrapado en un incendio junto a su esposa

Hay conmoción en la industria del entretenimiento estadounidense tras confirmarse la muerte de un actor que hizo parte de la película de Superman de 1978, protagonizada por Christopher Reeves, así como otras recordadas producciones.

Se trata de Paul Avery Paul Avery, reconocido por su aparición en la telenovela All My Children. El intérprete falleció junto a su esposa, Sheila Avery, luego de quedar atrapados en un incendio que consumió su vivienda en Nueva Jersey.

Los equipos de rescate lograron sacar a Paul Avery y a su esposa de la vivienda incendiada. Posteriormente, les practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y los trasladaron para recibir atención médica de urgencia. Sin embargo, ambos fallecieron debido a las heridas sufridas durante la conflagración.

¿Quién confirmó la muerte de Paul Avery?

La noticia fue confirmada por Kyle Avery, hija del matrimonio, a través de una publicación en Facebook. En su mensaje expresó el profundo dolor de la familia por la pérdida de sus padres y agradeció el trabajo realizado por el cuerpo de bomberos de Blairstown durante la emergencia.

“Me entristece profundamente comunicar que nuestros padres, Paul y Sheila Garry Avery, han fallecido esta madrugada. Los queríamos muchísimo, y ellos nos querían muchísimo a nosotros, y nadie tuvo que preguntarse jamás si eso era así. Agradecemos al cuerpo de bomberos de Blairstown su labor”, escribió.

Fuera de la actuación, Avery desarrolló una amplia carrera profesional. Fue veterano de la Guerra de Vietnam, piloto, paracaidista y periodista. Tras alejarse de la industria del entretenimiento, trabajó en medios de comunicación y se desempeñó como fundador y editor del periódico Ridge View Echo.

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