Decenas de familias esperan a que Hamás libere a sus seres queridos

Galia Sopher es una sobreviviente del ataque contra el Kibutz Mefalsim, ubicado en el suroeste de Israel el pasado 7 de octubre, muy cerca de la frontera con la Franja de Gaza. Hasta allí, el grupo terrorista Hamás masacró, destruyó y secuestró a varios de sus habitantes.

La mexicana-isarelí se siente frustrada por lo que vivió con su esposo y dos hijas. Estuvo escondida en refugio por un día y no ha podido regresar a casa.

"Mi hija grande ha empezado a tener pesadillas, que la secuestran y eso me parte el alma (…) Fue nuestra decisión ir a vivir ahí y cargo una culpa muy fuerte que les hice", dice Sopher.

Afortunadamente logró sobrevivir y escapar de las balas, bombas y ataques. Otra es la historia de Itzhik Horn, un padre argentino-israelí quien espera que sus dos hijos, que están en manos de los milicianos, sean liberados en esta tregua que irá hasta jueves. Y la esperanza es aún mayor luego de que unos rehenes entregados por Hamás le informaron que fueron vistos con vida.

Por lo menos es una tranquilidad de saber que los chicos están vivos

Ese el drama de miles de familias en Medio Oriente. Ha sido desplazado y espera con ansias el retorno de sus seres queridos a casa.

Entre los rehenes aún se encuentra un con un bebé de 10 meses (Kfir Bibas ) y un niño 4 años. Fueron secuestrados en un kibutz por hombres armados el 7 de octubre.

"Kfir... es un niño que todavía no sabe ni siquiera decir mamá (…) Nosotros en la familia no logramos funcionar... La familia no ha dormido desde hace mucho, mucho tiempo: 51 días", dijo Jimmy Miller, un primo al Canal 12 de televisión.

Los funcionarios de Israel dijeron que creían que la familia estaba retenida por un grupo militante distinto de Hamás.

Diez israelíes y dos extranjeros más recuperaron la libertad

En el quinto día de tregua entre Israel y Hamás, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) recibió a 12 rehenes (10 israelíes y dos extranjeros). Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar especificó que se trataba de nueve mujeres y un menor. Desde el inicio de la tregua el número de liberados por Hamás ascendería a 81, incluidos 60 israelíes, mujeres y niños, y 21 ciudadanos extranjeros.

Israel ha dicho que la tregua podría prolongarse aún más, siempre que Hamás continúe liberando al menos a 10 rehenes israelíes por día. Pero con menos mujeres y niños todavía en cautiverio, mantener las armas en silencio más allá del miércoles puede requerir negociar para liberar al menos a algunos hombres israelíes por primera vez.

Los rehenes se encontraban entre unas 240 personas capturadas por hombres armados de Hamás durante un ataque en el sur de Israel el 7 de octubre en el que mataron a 1.200 personas.