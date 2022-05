Mujer desnuda, con bandera de Ucrania pintada en su cuerpo, irrumpió el festival de Cannes

En el marco del festival de Cannes, en Francia, una mujer desnuda irrumpió la alfombra roja, al presentarse con los colores de la bandera ucraniana pintados en el pecho y el mensaje en inglés ‘dejen de violarnos’, además de ropa interior manchada de rojo.

Ante el suceso y la aparición sorpresiva de la activista, los servicios de seguridad apartaron a la mujer rápidamente del lugar, quien, pese a ser abordada por el esquema de seguridad del Festival, continuó con los gritos en medio de las miradas de los artistas, invitados y reporteros.

Violencia sexual en la guerra Ucrania-Rusia

A principios de mayo, el Parlamento Europeo condenó el uso de la violencia sexual como "arma de guerra" en Ucrania, invadida por Rusia, y pidió a los países que acogen a las mujeres que huyen del país, que les proporcionen acceso a los cuidados ginecológicos, métodos anticonceptivos y al aborto.

De hecho, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, denunció a mediados de abril que hay “cientos de casos de violaciones", constatados en las zonas que habían sido ocupadas por el ejército ruso, "incluido niñas menores y bebés".

Incluso, testimonios recogidos por los medios corroboraron a mediados de abril lo que muchas ONG temían sobre el uso de las violaciones como "arma de guerra".

Testimonio mujer ucraniana violada por militares rusos

En el marco de la invasión de Rusia a Ucrania, con la voz quebrada, Elena (su nombre ha sido modificado) intentó hablar a pesar de todo. Este testimonio ejemplifica los temores de organizaciones de derechos humanos que muestran indicios del uso de la violación como "arma de guerra" en Ucrania. La mujer fue entrevistada en Zaporiyia, una ciudad a la que llegan a diario miles de desplazados forzados a abandonar sus casas por la ocupación rusa en el sur de Ucrania.

"Hacia las 3:00 p.m. fui a un almacén. Mientras hacía la fila, entraron militares rusos y empezaron a discutir con los clientes", continuó.

"No entendía de qué hablaban, pero me di cuenta de que uno de los habitantes me señalaba con el dedo diciendo que era una banderovka", recordó Elena. El hombre se refería a los nostálgicos del dirigente ultranacionalista ucraniano Stepan Bandera, que colaboró con la Alemania nazi contra la Unión Soviética.

"Vi que me observaban cuando salí rápidamente de la tienda. Apenas alcancé a llegar a casa cuando los dos soldados rusos entraron por la puerta detrás de mí. No tuve tiempo de tomar el teléfono para pedir ayuda ni de hacer nada", dice.

"Sin una palabra me empujaron sobre la cama, me colocaron una ametralladora encima y me desvistieron", relata la joven antes de estallar en lágrimas.

Y agregó: "casi no hablaban, además de tratarme a veces de 'banderovka' o decirse entre ellos 'es tu turno'". Luego, hacia las cuatro, partieron porque era su turno de montar guardia" en su campamento.