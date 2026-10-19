Francia decreta toques de queda tras disturbios y saqueos en varias ciudades

Francia enfrenta una nueva jornada de tensión luego de los disturbios y saqueos registrados durante el fin de semana en varias ciudades del país. Ante la gravedad de los hechos, las autoridades decretaron toques de queda parciales y prohibieron algunas concentraciones nocturnas con el propósito de recuperar el orden público.

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Las medidas se adoptaron en París, Lille y Lyon, donde se restringió la circulación durante determinadas horas, especialmente en las zonas más afectadas por los actos vandálicos. En la capital francesa, por ejemplo, los habitantes de sectores como la plaza de la República y el área comercial de Les Halles no podrán transitar entre las 11:00 p. m. del lunes y las 6:00 a. m. del martes.

Además, la prefectura de Policía prohibió las manifestaciones nocturnas en algunos puntos donde se presentaron enfrentamientos entre los participantes de las protestas y las fuerzas de seguridad.

El presidente Emmanuel Macron reconoció la gravedad de la situación y señaló la necesidad de revisar posibles fallas en la actuación policial, mientras las autoridades avanzan en la identificación de los responsables de los desmanes.

Más de 3.000 comercios afectados

Los hechos de violencia se produjeron durante una movilización multitudinaria contra el encarecimiento del costo de vida, convocada a través de redes sociales y relacionada con el movimiento de los chalecos amarillos, que protagonizó importantes protestas en Francia durante 2018 y 2019.

Durante las jornadas del sábado y el domingo, grupos de encapuchados saquearon establecimientos comerciales y provocaron incendios. Entre los episodios reportados se encuentra el ataque contra el ayuntamiento de Limoges, en el centro del país.

De acuerdo con las cifras divulgadas por el Gobierno francés, más de 3.000 comercios resultaron afectados. Ante esta situación, las autoridades solicitaron a las plataformas de compraventa por internet retirar publicaciones que ofrezcan productos presuntamente obtenidos durante los saqueos.

La situación también generó reacciones en otros países europeos. Bélgica e Italia registraron manifestaciones y episodios de violencia durante el mismo fin de semana, mientras que la Comisión Europea calificó los actos vandálicos como inaceptables.

Entretanto, las protestas continuaron el lunes. Manifestantes bloquearon el acceso al Museo del Louvre para respaldar las reclamaciones de estudiantes que exigen mejores condiciones en los centros educativos desde finales de septiembre.

Aunque el Gobierno busca restablecer la normalidad, no anunció nuevas medidas económicas para aliviar el malestar de los ciudadanos. Macron, además, mantuvo su agenda de viaje a Oriente Medio, con el objetivo de asegurar suministros de combustible que contribuyan a reducir los precios.

Preocupación por el ajuste fiscal

La incertidumbre también tiene repercusiones económicas. El Gobierno francés, que no cuenta con mayoría parlamentaria, busca sacar adelante un plan de ajuste fiscal de 54.000 millones de euros para 2027, en un intento por reducir el déficit público.

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El analista Neil Wilson, de Saxo Markets, advirtió que los disturbios evidencian las dificultades políticas y sociales que podría enfrentar la administración al implementar recortes presupuestarios.

A este panorama se suma el anuncio de nuevas manifestaciones de los chalecos amarillos para el próximo sábado, lo que mantiene la preocupación por la posibilidad de que continúen las movilizaciones.

Mientras las autoridades refuerzan las medidas de seguridad, Francia intenta contener la violencia y atender un descontento social que vuelve a poner bajo presión al Gobierno de Emmanuel Macron.