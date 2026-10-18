Trump y Bukele reaccionan a las protestas en Francia

Las protestas que dejaron saqueos, incendios y enfrentamientos en varias ciudades de Francia provocaron reacciones de Donald Trump y Nayib Bukele este domingo 18 de octubre.

El presidente estadounidense responsabilizó a la inmigración y pidió cerrar las fronteras, mientras el mandatario salvadoreño aseguró que el país europeo aún puede superar la crisis.

¿Qué dijo Donald Trump sobre las protestas en Francia?

Trump se pronunció a través de su red social Truth Social, donde describió la situación como un país que está “en llamas” y relacionó los disturbios con la llegada de inmigrantes.

¡Francia se está quemando! La inmigración de personas procedentes de un mundo completamente diferente, personas con odio en el corazón, ha destrozado ese país que alguna vez fue grande. ¡Cierren sus fronteras y tomen el control, antes de que sea demasiado tarde!“, escribió en su red social Truth.

Las movilizaciones del sábado 17 de octubre reunieron a miles de personas en Francia. Aunque parte de las manifestaciones se desarrolló pacíficamente, en varias ciudades se registraron actos de vandalismo, saqueos y ataques contra edificios públicos.

Entre las principales razones de las protestas figuran el aumento del costo de vida, el deterioro de los servicios públicos y las dificultades en el sistema educativo.

¿Cuál fue el mensaje de Nayib Bukele para Francia?

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, también se refirió a la situación y planteó que Francia todavía tiene posibilidades de recuperarse.

He oído decir que Francia está acabada, que es demasiado tarde para salvarla. Pero Francia sigue siendo igual de hermosa, incluso envidiable. Su grandeza no ha desaparecido; solo aguarda un renacimiento, expresó.

Bukele comparó la situación francesa con los problemas de seguridad que enfrentó su país. Según afirmó, El Salvador superó en un año un problema cien veces más grave, pese a contar con menos recursos que Francia.

Nosotros superamos, en un solo año, un problema cien veces más grave, sin contar con los recursos que Francia tiene a su disposición. Francia podría lograrlo en una semana, recalcó.

Los incidentes del 17 de octubre afectaron a ciudades como París, Marsella y Lyon. También se reportaron graves daños en Limoges, donde un incendio destruyó parte del histórico ayuntamiento.