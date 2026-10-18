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Encapuchados robaron camiseta de Messi durante los saqueos en Francia

Roban camiseta firmada de Messi durante los disturbios en París.

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Foto: captura de pantalla @ataquefutbolero

Noticias RCN

octubre 18 de 2026
05:33 p. m.
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Una camiseta del FC Barcelona con el número 10 y un brazalete de capitán, ambos utilizados y firmados por Lionel Messi, fueron robados de un museo de fútbol en París durante los disturbios del sábado 17 de octubre. El caso se conoció en medio de una jornada de saqueos y enfrentamientos que dejó miles de detenidos en Francia.

¿Qué objetos de Messi fueron robados en París?

Un grupo de encapuchados ingresó al recinto y se llevó dos piezas relacionadas con la trayectoria del futbolista argentino: una camiseta del Barcelona con el dorsal 10 y un brazalete de capitán.

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Los objetos tenían un valor especial para los aficionados y coleccionistas, pues estaban firmados por Messi y vinculados a su etapa en el club catalán, donde se convirtió en uno de los jugadores más importantes de la historia de la institución.

La noticia cobró mayor atención después de que circularan imágenes en redes sociales en las que aparecen personas exhibiendo los objetos sustraídos en medio de los disturbios.

¿Qué estaba pasando en Francia cuando ocurrió el robo?

El hurto se produjo durante las protestas del 17 de octubre, convocadas en distintas ciudades francesas por el aumento del costo de vida y el deterioro de los servicios públicos. Aunque numerosas personas participaron en manifestaciones pacíficas, algunos sectores terminaron involucrados en enfrentamientos con la Policía, incendios y saqueos.

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París fue uno de los principales focos de los disturbios. También se reportaron incidentes en ciudades como Marsella, Lyon y Limoges, donde el histórico ayuntamiento sufrió un incendio.

El Ministerio del Interior francés informó el domingo que más de 1.800 personas habían sido detenidas en todo el país por los hechos violentos.

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Las autoridades también anunciaron investigaciones para identificar a quienes participaron en los saqueos y otros actos vandálicos.

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