Frustran intento de asesinato contra Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania

La situación en Ucrania es crítica luego de la invasión por parte de tropas rusas, pues, en las últimas horas, un alto funcionario del Gobierno de ese país confirmó que fue frustrado un intento de asesinato contra el presidente Volodímir Zelenski.

Se trata del secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania, Oleksiy Danilov, quien señaló que el intento de asesinato en contra el jefe de Estado fue frustrado en Kiev.

“Somos muy conscientes de la operación especial que se suponía iba a ser llevada a cabo directamente por un grupo para eliminar a nuestro presidente. Puedo decir que hemos recibido información del FSB, que hoy no quiere participar en esta guerra sangrienta”, precisó.

Asimismo, Danilov reveló que los asesinos eran de origen checheno y pretendían cometer el atentado en el Óblast de Kiev, centro de Ucrania. El Gobierno confirmó que los criminales fueron abatidos durante la operación.

An assassination attempt on Volodymyr Zelenskyy, prepared by an "elite group of Kadyrovtsi (Kadyrov's thugs)," has been prevented in Kyiv Oblast, @NSDC_ua secretary Oleksiy Danilov said. They were terminated.