En imágenes | En la última expedición fue redescubierto un impactante objeto dentro del Titanic

El Titanic, que se hundió en 1912 durante su viaje inaugural, sigue siendo un foco de interés y exploración más de un siglo después de su tragedia.

A lo largo de los años, varias expediciones han descendido hasta las profundidades del Atlántico Norte para documentar y recuperar artefactos de este legendario naufragio.

Sin embargo, cada visita al sitio revela tanto el deterioro inevitable del barco como hallazgos sorprendentes que siguen cautivando la imaginación del mundo.

Este año, una nueva misión liderada por RMS Titanic, Inc., una empresa con sede en Georgia que posee los derechos legales sobre los restos del naufragio, marcó redescubrió una estatuilla de bronce perdida que había adornado el lujoso salón de primera clase del Titanic: la "Diana de Versalles".

¿Cuál era el objetivo de la expedición al Titanic?

La expedición de RMS Titanic, Inc. tenía un objetivo ambicioso que era utilizar la tecnología más avanzada disponible para documentar el campo de escombros con mayor precisión que nunca antes, y recuperar artefactos históricos que pudieran estar en riesgo de deterioro irreversible.

Entre los objetos más buscados se encontraba una estatuilla de bronce de 60 centímetros que representaba a la diosa romana Diana, conocida por su asociación con la caza y la naturaleza.

Esta estatuilla, una réplica de la famosa "Diana de Versalles" ubicada en el Museo del Louvre, fue un símbolo del lujo y la opulencia que caracterizaba al Titanic, posicionada en el salón de primera clase como pieza central.

Su historia es tan fascinante como trágica, pues durante el hundimiento del Titanic en las primeras horas del 15 de abril de 1912, el salón de primera clase, donde se exhibía la estatua, quedó destrozado. Diana fue arrastrada al campo de escombros, donde permaneció sepultada durante décadas.

Anteriormente, el objeto ya había sido fotografiado por primera vez en 1986 durante una de las primeras exploraciones del naufragio, pero, por razones no del todo claras, su ubicación exacta nunca se hizo pública, lo que alimentó el misterio en torno a su paradero.

Con el paso de los años, el interés por localizar y recuperar a Diana creció entre los historiadores y entusiastas del Titanic. Pero, el naufragio, situado a una profundidad de aproximadamente 3.800 metros en un entorno hostil, presentaba enormes desafíos logísticos y técnicos.

No fue hasta la colaboración reciente entre RMS Titanic, Inc. y el proyecto "TITANIC: HONOR AND GLORY" que se hizo un avance basándose en imágenes de inmersiones anteriores.

Durante la expedición, varias inmersiones se desviaron de la misión principal para rastrear este objeto, cada una bajo la supervisión de James Penca, un investigador veterano de RMS Titanic, Inc.

Y, a pesar de los muchos desafíos, fue en las últimas horas del último día de la expedición cuando el equipo finalmente localizó a Diana.

Las imágenes capturadas por Marine Imaging Technologies revelaron una estatuilla sorprendentemente bien conservada, con detalles intrincados que no habían sido vistos en 112 años.

¿Cuál es el estado del Titanic tras sus años de naufragio?

El redescubrimiento de Diana, aunque notable, se produjo en un contexto de deterioro creciente del Titanic. La proa del barco, que se ha convertido en un símbolo icónico del naufragio, también fue objeto de un análisis detallado durante esta expedición.

No obstante, durante la reciente expedición, el equipo notó un cambio perturbador en la silueta de la proa: la barandilla que rodeaba la cubierta del castillo de proa, que hasta hace poco había permanecido intacta, había perdido una sección de 15 pies de largo en el costado de babor.

Inmediatamente, los investigadores de RMS Titanic, Inc. y sus socios de 3D at Depth revisaron las imágenes obtenidas días antes para confirmar lo que temían: la sección de la barandilla se había desprendido en una sola pieza y ahora yacía en el fondo marino, directamente debajo de la proa.

Este descubrimiento resalta que, a pesar de los esfuerzos por preservar lo que queda del Titanic, el naufragio continúa deteriorándose.

Finalmente, la expedición 2024 al Titanic, con el redescubrimiento de la estatuilla de Diana de Versalles, es un recordatorio de que el Titanic sigue siendo una fuente inagotable de descubrimientos y misterios, a pesar de su deterioro continuo.