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Se presentó un fuerte sismo en Indonesia hoy 22 de octubre de 2026: esta fue la magnitud

Los expertos ya especificaron la profundidad y los lugares más próximos al epicentro.

Foto: Volcano Discovery.

Nicolás Forero

octubre 22 de 2026
07:07 a. m.
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Este jueves 22 de octubre, cuando en Colombia eran las 5:57 de la mañana y en Indonesia las 10:57 a.m., se presentó un fuerte movimiento telúrico en una zona de ese país.

En el primer monitoreo, la magnitud superó los 5.0, mientras que la profundidad sobrepasó los 100 kilómetros.

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Sin embargo, unos minutos después, las entidades oficiales recalcularon la magnitud. ¿De cuánto fue? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte sismo que se sintió en Indonesia hoy 22 de octubre de 2026

  • 10:57 a.m. de Indonesia / 5:57 a.m. de Colombia.

Epicentro: Regencia de Musi Rawas del Norte, Sumatra Meridional, Indonesia.

Magnitud: 4.9.

Profundidad: 105 kilómetros.

Lugares más próximos al epicentro: a 86 kilómetros de Curup, a 98 de Lubuklinggau, a 112 de Bengkulu, a 117 de Sungai Penuh y a 146 de Muara Bungo.

¿Qué han reportado las autoridades de Indonesia tras el sismo de hoy 22 de octubre de 2026?

Luego de que se presentó el movimiento telúrico, las autoridades de Indonesia manifestaron que no hubo daños materiales y, por ende, tampoco se reportaron heridos ni víctimas.

Entre tanto, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica detalló que, a raíz de que el evento sísmico tuvo una profundidad alta, no reunió las características para que exista el riesgo de que se genere un tsunami.

Asimismo, se puntualizó que el 'sacudón' fue corto y se advirtió que en las próximas horas se podrían presentar nuevas réplicas de menor magnitud.

¿Cuál ha sido el temblor más reciente en Colombia hoy 22 de octubre?

El Servicio Geológico Colombiano detectó un movimiento telúrico en Chaparral, Tolima, sobre las 4:07 de la mañana.

Los detalles de ese temblor son los siguientes:

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  • 4:07 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 17 de Roncesvalles (Tolima) y a 21 de Chaparral (Tolima).

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