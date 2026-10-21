Fuerte sismo en Filipinas de magnitud 5,2 se reportó este miércoles 21 de octubre

Un sismo de magnitud 5,2 sacudió este miércoles las aguas frente a la costa oriental del archipiélago de Filipinas, según confirmaron organismos vulcanológicos e institutos de geofísica internacionales. Pese a la intensidad del movimiento telúrico, las autoridades locales no han reportado hasta el momento víctimas mortales, personas heridas ni pérdidas materiales de consideración.

De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y el Instituto Filipinas de Vulcanología y Sismología (Phivolcs), el epicentro se localizó en aguas abiertas a aproximadamente 96 kilómetros al noreste del municipio de Mapanas, ubicado en la provincia de Samar del Norte.

El fenómeno sísmico tuvo una profundidad focal estimada de 31 kilómetros, lo que contribuyó a disipar parte de la energía liberada antes de alcanzar con mayor fuerza las zonas urbanas continentales.

Detalles del sismo presentado hoy en Filipinas

El sismo, de origen puramente tectónico, fue percibido por los habitantes de diversas localidades costeras en la región de Visayas Orientales. No obstante, Phivolcs descartó el riesgo de tsunami para el territorio filipino debido a las características geológicas del evento y la profundidad en la que se originó. Asimismo, los especialistas señalaron que no se prevén réplicas de consideración que puedan poner en riesgo a las comunidades adyacentes.

Los equipos de respuesta ante emergencias y la Agencia Nacional para la Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres de Filipinas realizaron inspecciones preventivas en infraestructuras clave, como puentes, carreteras y edificaciones públicas en la zona de Samar, confirmando que las operaciones cotidianas y los servicios básicos continúan funcionando con absoluta normalidad.

Filipinas se encuentra asentada sobre el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una amplia franja oceánica donde convergen varias placas tectónicas continentales y donde se concentra más del 80 % de la actividad sísmica y volcánica del planeta.

Debido a esta ubicación geográfica particular, el país del sudeste asiático registra alrededor de 7.000 terremotos cada año, la gran mayoría de ellos de magnitud moderada e imperceptibles para la población, aunque las autoridades mantienen constantes protocolos de monitoreo y simulacros de evacuación preventiva.

¿Qué otros sismos se han presentado en el mundo hoy?