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Reportaron fuerte sismo en Panamá, cerca de Colombia: esta fue la magnitud

El Servicio Geológico de los Estados Unidos reportó un terremoto en las costas de Panamá en la tarde de este 20 de octubre.

Temblor en Panamá
FOTO: @sgcol

Noticias RCN

octubre 20 de 2026
12:53 p. m.
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A las 12:05 de la tarde de este martes 20 de octubre, se registró un fuerte sismo al sur de Panamá, a 192 kilómetros de la península de Burica.

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El movimiento telúrico fue reportado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos y el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

¿De cuánto fue la magnitud del sismo en Panamá?

En el primer reporte de las autoridades, se indicó que fue de magnitud 5,4 con una profundidad superficial. Posteriormente se actualizó la información y se indicó una magnitud de 5.8 con profundidad de 10 kilómetros.

Minutos más tarde, la autoridad sísmica panameña registró un nuevo temblor de 4.7 de magnitud localizado en Sur de Panamá a 188km al suroeste de Coiba.

Pese a que los movimientos telúricos se registraron en zona marítima, las autoridades no emitieron alertas de tsunami en las costas panameñas o colombianas.

¿Ha temblado en Colombia este 20 de octubre?

En la mañana de este martes, la actividad sísmica en Colombia ha estado marcada con unos 8 temblores que no superan una magnitud de más de 3.0. El más reciente fue en Santander.

  • 10:14

Epicentro: Los Santos - Santander.

Profundidad: 129 km.

Municipios cercanos: Los Santos (Santander) a 7 km, Jordán (Santander) a 10 km, Zapatoca (Santander) a 14 km.

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