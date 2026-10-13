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Fuerte sismo de 6.0 volvió a registrarse en el mundo: atento al epicentro

Las autoridades locales ya revelaron las conclusiones tras los primeros monitoreos.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Nicolás Forero

octubre 13 de 2026
05:49 p. m.
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El Servicio Geológico Colombiano alertó un fuerte movimiento telúrico que alcanzó los 6.0 de magnitud.

De acuerdo con el análisis de los expertos, el epicentro fue en Kokopo, Papúa Nueva Guinea, y tuvo una profundidad superficial.

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Además, se presentó cuando eran las 4:45 de la madrugada del 14 de octubre en ese país y la 1:45 de la tarde de este 13 de octubre en Colombia.

Así fue el fuerte sismo que se registró en Papúa Nueva Guinea hoy 13 de octubre de 2026

  • 4:45 a.m. del 14 de octubre en Papúa Nueva Guinea / 1:45 p.m. de hoy en Colombia

Epicentro: Kokopo, Papúa Nueva Guinea.

Magnitud: 6.0.

Profundidad: superficial.

Municipios más cercanos: a 154 kilómetros de Rabaul, a 235 de Kimbe y a 707 de Port Moresby.

¿Se han registrado réplicas tras el fuerte sismo de hoy 13 de octubre de 2026 en Papúa Nueva Guinea?

Según las entidades sísmicas, en ese país se presentó una réplica importante después del temblor de magnitud 6.0.

Los detalles son los siguientes:

  • 4:45 a.m. del 14 de octubre (hora de Papúa Nueva Guinea)

Epicentro: región marítima de Nueva Bretaña.

Magnitud: 5.7.

Profundidad: 10 kilómetros (superficial).

Asimismo, antes de estos eventos telúricos, se presentó otro que sobrepasó los 5.0 de magnitud. Los detalles son estos:

  • 2:28 a.m. (hora de Papúa Nueva Guinea).

Epicentro: Kokopo, Papúa Nueva Guinea.

Magnitud: 5.1.

Profundidad: 28 kilómetros.

¿Qué han planteado las autoridades tras el fuerte sismo en Papúa Nueva Guinea?

Las autoridades de Papúa Nueva Guinea han establecido que el impacto no fue considerable en las superficies terrestres y que, por lo tanto, no se han reportado daños estructurales, heridos ni víctimas.

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Por otra parte, también han indicado que han monitoreado constantemente las costas de Papúa Nueva Guinea y que no existe la posibilidad de que se genere un tsunami.

Sin embargo, se les ha advertido a los ciudadanos que es probable que se continúen presentando varias réplicas.

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