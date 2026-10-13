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Fuerte temblor de magnitud 6,9 sacudió el océano Atlántico este 13 de octubre

Dos fuertes terremotos sacudieron el océano Atlántico este 13 de octubre. El mayor fue de magnitud 6,9. Revise el reporte oficial del USGS.

Fuerte terremoto de magnitud 6,9 sacudió el océano Atlántico este 13 de octubre
Foto: Chat GPT

Noticias RCN

octubre 13 de 2026
08:24 a. m.
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Un fuerte terremoto de magnitud 6,9 sacudió el océano Atlántico durante la mañana de este martes 13 de octubre de 2026.

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El movimiento fue confirmado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que entregó detalles sobre su ubicación, profundidad y posibles consecuencias.

El sismo ocurrió en una zona alejada de las principales ciudades, aunque su magnitud llamó la atención de los organismos encargados de monitorear la actividad sísmica mundial.

¿Dónde fue el terremoto de magnitud 6,9 de este 13 de octubre?

De acuerdo con el reporte oficial del USGS, el terremoto se registró a las 7:23 a. m., hora de Colombia, con epicentro en la dorsal mesoatlántica central, una extensa cadena montañosa submarina ubicada en el océano Atlántico.

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El movimiento tuvo una profundidad de 10 kilómetros y se localizó en las coordenadas 0,402° sur y 19,415° oeste.

Esta región se encuentra aproximadamente sobre la línea del ecuador, lejos de las principales zonas pobladas. Entre los territorios que sirven como referencia geográfica están la isla Ascensión, Sierra Leona y las costas de Brasil.

Cabe señalar que este no fue el único movimiento registrado durante la jornada. Horas antes, a las 12:44 a. m., se había reportado otro terremoto de magnitud 6,7 en la misma región oceánica.

¿Hay alerta de tsunami tras el terremoto en el Atlántico?

El USGS clasificó el terremoto de magnitud 6,9 con alerta verde en su sistema PAGER, lo que indica una baja probabilidad de víctimas y pérdidas económicas significativas.

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Aunque el informe incluye una sección relacionada con tsunamis, la información disponible no confirma una alerta activa por este fenómeno.

Asimismo, cabe recordar que la dorsal mesoatlántica es una región donde las placas tectónicas se separan lentamente, un proceso natural que genera actividad sísmica.

Las autoridades mantienen sistemas de vigilancia para identificar posibles cambios en los registros del terremoto y evaluar sus consecuencias.

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