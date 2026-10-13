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VIDEOS| Así se vivió el fuerte temblor en Colombia hoy 13 de octubre de 2026

El movimiento telúrico alcanzó la magnitud de 5.0.

Foto: captura de pantalla del video.

Nicolás Forero

octubre 13 de 2026
05:11 p. m.
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Este martes 13 de octubre de 2026, a las 4:24 de la tarde, hubo un fuerte temblor en Los Santos, Santander.

La magnitud confirmada por el Servicio Geológico Colombiana fue de 5.0, mientras que la profundidad alcanzó los 149 kilómetros.

Fuerte temblor de magnitud 5,0 se sintió en Colombia: este fue el epicentro
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Además, los municipios más cercanos al epicentro fueron Jordán, Santander, a nueve kilómetros, y Zapatoca, Santander, a 15 kilómetros.

En medio de esa coyuntura, algunos ciudadanos grabaron algunos videos que registraron cómo se vivió el fuerte movimiento telúrico en la tarde de este 13 de octubre.

En videos: así se vivió el fuerte temblor de hoy 13 de octubre de 2026 en Colombia

Apenas se sintió el temblor, se activaron las alarmas en la Universidad Francisco de Paula Santander, localizada en Cúcuta, y los estudiantes evacuaron las aulas de inmediato.

Asimismo, en otras zonas de Santander, los ciudadanos también salieron rápidamente de los edificios en los que se encontraban y esperaron a que terminara por completo el movimiento telúrico.

En desarrollo...

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