Se presentó un fuerte sismo en el mundo hoy 15 de octubre de 2026: atento a la magnitud

Este jueves 15 de octubre de 2026, cuando eran las 8:06 de la mañana en Colombia, pero las 12:06 de la madrugada del 16 de octubre en Vanuatu, se presentó un fuerte sismo en ese país.

La magnitud sobrepasó los 5.0, mientras que la profundidad fue superficial. ¿Dónde fue exactamente el epicentro? Descubra los detalles completos a continuación.

Así fue el fuerte sismo que se reportó en Vanuatu hoy 15 de octubre de 2026

12:06 a.m. del 16 de octubre en Vanuatu / 8:06 a.m. del 15 de octubre en Colombia.

Epicentro: océano Pacífico, 92 km al suroeste de Tegua, Torba, Vanuatu.

Magnitud: 5.2.

Profundidad: 10 kilómetros (superficial).

Lugares más próximos: a 158 kilómetros de Solo, a 166 de Puerto Olry, a 215 de Luganville y a 280 de Norsup.

¿Qué han expresado las autoridades de Vanuatu tras el fuerte sismo?

Después de que se presentó el movimiento telúrico, el Departamento de Gestión de Desastres Naturales de Vanuatu realizó el análisis correspondiente y emitió un parte de tranquilidad.

Los expertos explicaron que, a raíz de que el epicentro fue en el mar, no se presentaron daños estructurales ni hubo heridos o víctimas.

Por otra parte, el Sistema de Alertas de Estados Unidos aclaró que el sismo no reunió las características para emitir una alerta de tsunami y que las costas del archipiélago de Vanuatu seguirán teniendo un oleaje normal.

Además, se explicó que, aunque hasta el momento no se han presentado réplicas, podría ser normal detectar alguna en las próximas horas o, incluso, días.

¿Cuál ha sido el último temblor que se ha detectado en Colombia hoy 15 de octubre de 2026?

A la 1:27 de la tarde, el Servicio Geológico Colombiano detectó el siguiente movimiento telúrico en el país:

1:27 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 20 de San Antonio (Tolima) y a 24 de Chaparral (Tolima).