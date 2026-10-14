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Fuerte sismo se reportó en el mundo hoy 14 de octubre de 2026: esta fue la magnitud

¿Hubo reporte de daños tras el monitoreo de las autoridades? Entérese aquí de los detalles completos.

Foto: Volcano Discovery.

Nicolás Forero

octubre 14 de 2026
03:04 p. m.
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Este 14 de octubre de 2026, cuando eran las 5:49 de la mañana en Colombia y las 10:49 de la noche en Fiyi, se reportó un fuerte movimiento telúrico en ese país de Oceanía.

La magnitud estuvo cerca de alcanzar los 6.0, mientras que la profundidad sobrepasó los 500 kilómetros.

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¿Dónde fue exactamente el epicentro? ¿Cuáles fueron los lugares más cercanos? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte sismo que se presentó en Fiyi hoy 14 de octubre de 2026

  • 10:49 p.m. de Fiyi / 5:49 a.m. de Colombia.

Epicentro: océano Pacífico Sur, 227 km al sur de Kabara, Fiyi.

Magnitud: 5.9.

Profundidad: 585 kilómetros.

Lugares más próximos al epicentro: a 281 kilómetros de Isla de Ndoi (Fiyi), a 381 de Nuku'alofa (capital de Tonga) y a 481 de Suva (capital de Fiyi).

¿Qué han reportado las autoridades tras el fuerte sismo de hoy 14 de octubre de 2026 en Fiyi?

Luego del respectivo monitoreo, las autoridades de Fiyi precisaron que, debido a que el movimiento telúrico se originó lejos de áreas densamente pobladas, no se presentaron daños estructurales ni hubo reporte de heridos o víctimas.

Además, aclararon que no hubo intermitencias en las comunicaciones y que tampoco resultaron afectados servicios fundamentales como la energía, el gas y el agua.

Mientras tanto, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico evaluó el comportamiento de las olas y determinó que no existe ninguna amenaza para las costas de Fiyi o demás islas cercanas.

Sin embargo, se aclaró que es normal que se continúen sintiendo réplicas durante las próximas horas e, incluso, días.

¿Cuál ha sido el último temblor que se ha reportado en Colombia hoy 14 de octubre de 2026?

A las 2:08 de la tarde, el Servicio Geológico Colombiano confirmó el siguiente movimiento telúrico en Manizales:

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  • 2:08 p.m.

Epicentro: Manizales, Caldas.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Neira (Caldas), a 13 de Palestina (Caldas) y a 16 de Manizales (Caldas).

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