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Atención: se reportó fuerte terremoto de 7.0 en China hoy 22 de octubre de 2026

El epicentro fue en Nagqu. ¿De cuánto fue la profundidad?

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Nicolás Forero

octubre 22 de 2026
10:16 a. m.
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Este jueves 22 de octubre, sobre las 10:08 de la mañana, el Servicio Geológico Colombiano reportó un fuerte terremoto en China.

La magnitud alcanzó los 7.0, mientras que la profundidad fue superficial. ¿Cuáles fueron las zonas más cercanas al epicentro? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte terremoto que se detectó en China hoy 22 de octubre de 2026

  • 9:33 a.m. de Colombia / 10:33 p.m. en China

Epicentro: Nagqu Diqu, Tíbet, China.

Magnitud: 7.0.

Profundidad: 10 kilómetros (superficial).

Lugares más cercanos al epicentro: a 183 kilómetros de Nagqu, a 304 de Bayi, a 305 de Nyingchi, a 317 de Yushu y a 322 de Damxung.

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Luego del movimiento telúrico, el Centro de Redes Sísmicas de China informó que el 'sacudón' se sintió con fuerza en las localidades más próximas a Nagqu.

Sin embargo, a raíz de que este sismo se originó en una de las zonas con menor densidad demográfica, hasta el momento no se han reportado daños estructurales, heridos ni pérdidas humanas.

No obstante, las autoridades continúan realizando las evaluaciones correspondientes y han advertido que se podrían presentar varias réplicas en los próximos minutos.

Estos son los otros movimientos telúricos que se han detectado en China hoy 22 de octubre de 2026

  • 10:59 p.m. de China.

Epicentro: Yushu Zangzu Zizhizhou, Qinghai, China.

Magnitud: 5.2.

Profundidad: 15 kilómetros.

Lugares más cercanos: a 283 kilómetros de Nagqu, a 265 de Yushu y a 324 de Chamdo.

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  • 11:12 p.m. de China.

Epicentro: Yushu Zangzu Zizhizhou, Qinghai, China.

Magnitud: 5.2.

Profundidad: 35 kilómetros.

Lugares más cercanos: a 205 kilómetros de Nagqu, a 298 de Yushu y a 316 de Bayi.

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