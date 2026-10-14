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Luto en la televisión: murió reconocido actor

Este actor, que también se destacó en el teatro, falleció el 11 de octubre.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

octubre 14 de 2026
06:42 p. m.
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La industria actoral y los amantes de la televisión y el teatro se encuentran de luto en Chile.

El pasado 11 de octubre de 2026, a sus 65 años, murió Gabriel Prieto, uno de los actores más icónicos de ese país.

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Prieto nació el 2 de febrero de 1961 en Santiago de Chile y se formó en la Pontificia Universidad Católica. Además, debutó en la televisión en 1984 en la producción 'Los títeres'.

Además, trabajó en proyectos altamente reconocidos como 'Loca piel', 'Te doy la vida' y 'Dama y obrero'.

Así se confirmó la muerte de Gabriel Prieto, el reconocido actor de Chile

A través de sus redes sociales, la entidad ChileActores lamentó el deceso del actor Gabriel Prieto.

"Con profunda tristeza y dolor, lamentamos comunicar el sensible fallecimiento de nuestro compañero y amigo, Gabriel Prieto Escobar. Él fue un actor de teatro y televisión, además de maestro de muchas generaciones de artistas en la Universidad Católica, su escuela", se precisó.

"Gabriel Prieto pasará a la historia como uno de los fundadores de la compañía Teatro Aparte, un escenario que ha sido un aporte esencial en la escena artística chilena. Hoy lo despedimos con profunda pena, gratitud, admiración y, sobre todo, mucho amor. Un abrazo generoso para todas las personas que, como nosotros, hoy sienten su partida", se añadió.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Gabriel Prieto, el reconocido actor?

Hasta el momento, los familiares de Gabriel Prieto no han confirmado la causa exacta de su muerte.

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Sin embargo, sí ha sido de conocimiento público que esta estrella de la actuación tuvo una falla multisistémica en 2022 tras contagiarse de covid-19 y que, incluso, estuvo en coma inducido.

No obstante, tras superar ese problema de salud, Gabriel Prieto volvió a los teatros en 2025 y se le recuerda por su actuación en 'La nona'.

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