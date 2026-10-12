Murió actor de la serie Breaking Bad a sus 34 años de edad: esta fue la causa

La industria del entretenimiento y los millones de fanáticos de la aclamada serie de televisión Breaking Bad se encuentran de luto tras conocerse la trágica noticia del fallecimiento del actor estadounidense RJ Mitte a los 34 años de edad. Mitte, recordado mundialmente por interpretar de manera brillante a Walter White Jr. (Flynn), el hijo con parálisis cerebral del icónico protagonista Walter White (Bryan Cranston), falleció este lunes 12 de octubre en la localidad de Brownsville, Texas.

La lamentable pérdida fue confirmada en primera instancia por portales de noticias estadounidenses y posteriormente ratificada por sus representantes a través de un comunicado emitido a los medios.

Según reportes policiales y de autoridades del condado recogidos por la prensa internacional, los primeros indicios apuntan a un aparente suicidio, aunque las investigaciones por parte de las autoridades locales se mantienen abiertas para esclarecer los detalles de las circunstancias.

Así fue la trayectoria de este actor

Roy Frank Mitte III nació el 21 de agosto de 1992 en Lafayette, Luisiana, y fue diagnosticado con parálisis cerebral leve a los tres años. A pesar de los desafíos físicos de su infancia, Mitte encontró en la actuación su verdadera vocación.

Su gran salto a la fama llegó en 2008 cuando, con tan solo 15 años, fue seleccionado para formar parte del elenco principal de Breaking Bad, una de las producciones más aclamadas de la historia de la televisión.

Durante las cinco temporadas que duró la ficción creada por Vince Gilligan (2008-2013), Mitte dio vida a Walter Jr., un adolescente noble que intentaba navegar las complejas dinámicas de su familia mientras ignoraba que su padre se estaba convirtiendo en un despiadado magnate de la metanfetamina.

Su actuación aportó una autenticidad y sensibilidad sin precedentes al programa, ganándose tanto el cariño del público como el respeto unánime de la crítica especializada.

Más allá de su exitosa faceta actoral, RJ Mitte dedicó gran parte de su vida a defender la diversidad y la inclusión dentro y fuera de Hollywood. Utilizó abiertamente su propia experiencia con la parálisis cerebral para desafiar estigmas y concientizar sobre la necesidad de que personas con capacidades diversas tengan oportunidades reales en la industria del entretenimiento.

A lo largo de los años, sirvió como embajador global de organizaciones sin fines de lucro como United Cerebral Palsy y Shriners Children's, e integró el Comité de Intérpretes con Discapacidad del sindicato de actores SAG-AFTRA. Asimismo, dirigió la Fundación Mitte, creada para apoyar a comunidades desfavorecidas e impulsar proyectos de integración cultural y educativa.

Tras el desenlace de Breaking Bad, el intérprete continuó activo en proyectos cinematográficos y de televisión, incluyendo participaciones en cintas de suspenso y ciencia ficción como The Recall (2017), The Oak Room (2020) y la serie The Guardians of Justice (2022).