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Colombia

Luto en la televisión colombiana: murió Ana María Arango, la reconocida actriz

Su muerte se confirmó en la tarde de este 8 de octubre de 2026.

Foto: equipo de prensa de Ana María Arango.

Nicolás Forero

octubre 08 de 2026
06:08 p. m.
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El entorno de la actuación se encuentra de luto en Colombia debido a que falleció una de las actrices más importantes y reconocidas.

Ana María Arango, que no solo se destacó en la televisión, sino que también en el cine y en el teatro, murió este jueves 8 de octubre, a sus 76 años.

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La noticia fue confirmada por Mónica Forero, que hacía parte de su equipo de prensa y la acompañó a lo largo de su significativa trayectoria.

Así se confirmó la muerte de Ana María Arango, reconocida actriz de Colombia

En un sentido post de Instagram, Mónica Forero lamentó la muerte de la actriz Ana María Arango, exaltó su legado y aseguró que sus televidentes la seguirán teniendo presente en sus pensamientos.

"Hoy despido a una mujer que llenó de sabiduría, de alegría a quienes tuvimos el privilegio de compartir a su lado. Estoy seguro que se gozó cada paso de su vida. Fue una mamá maravillosa, una abuela inigualable y una actriz que este país recordará por siempre", escribió.

"Anita, no tienes ni idea de cómo te voy a extrañar. Tus sabios consejos y tu amor incondicional. Me enseñaste a vivir muchas cosas a través de tu experiencia. Tu larga carrera como actriz, seguro dejará una huella imborrable para las nuevas generaciones. Descansa en paz", añadió.

Sin embargo, por ahora, no se ha confirmado cuál fue la causa exacta de su deceso.

Así fue la trayectoria de Ana María Arango, la reconocida actriz de Colombia

Ana María Arango, que trabajó durante cinco décadas en el entorno de la actuación, debutó en la televisión en 1987, en la producción 'La historia de Tita'.

Además, estudió Antropología en la Universidad de los Andes y actoralmente también se preparó en México y en Francia.

Luto en la televisión: murió reconocida actriz de Colombia
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Mientras tanto, en el teatro de la Universidad los Andes comenzó a dar sus primeros pasos entre 1967 y 9672.

Algunas de las producciones más importantes en las que trabajó fueron:

  • 'Francisco el matemático'.
  • 'La nieta elegida'.
  • 'La Pola'.
  • 'Hasta que la plata nos separe'.
  • 'La pachanga'.
  • 'La pena máxima'.
  • 'Quiero que me mantengan'.
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