Rusia anuncia que habrá un cese del fuego en Mariúpol este 31 de marzo para evacuar civiles

El ministerio ruso de Defensa anunció que instaurará un "régimen de silencio", o sea un cese del fuego local, a partir de las 10:00 a.m. del jueves 31 de marzo (hora local) en el asediado puerto ucraniano de Mariúpol para evacuar civiles.

Según esta fuente, esta medida debe facilitar la apertura de un corredor humanitario hacia la ciudad ucraniana de Zaporiyia.

"Para que esta operación humanitaria tenga éxito, proponemos realizarla con la participación directa de representantes del Alto comisionado de la ONU para los refugiados (ACNUR) y del Comité internacional de la Cruz Roja (CICR)", agregó el ministerio en el comunicado.

El ministerio ruso pide que Ucrania garantice el "respeto incondicional" del cese del fuego local por medio de una notificación escrita enviada a la parte rusa, a la ACNUR y a la CICR antes de las 6:00 a.m. del jueves.

Rusia pide que el ejército ucraniano se comprometa a garantizar la seguridad de las caravanas de buses que circularán a lo largo del itinerario convenido para ese corredor.

Bastaron apenas cinco semanas de guerra para empujar a más de 4 millones de ucranianos a huir de su país invadido y bombardeado por Rusia, en un flujo de refugiados que Europa no veía desde la Segunda Guerra Mundial.

"El número de refugiados de Ucrania alcanzó ahora los cuatro millones, cinco semanas después del comienzo de la invasión rusa" el 24 de febrero, tuiteó este miércoles el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Filippo Grandi, que acaba de llegar al país en guerra.

4 million have fled Ukraine

~ 6.5 million are displaced inside the country

~ 13 million are estimated to be stranded in affected areas or unable to leave



We are confronted with the realities of a massive humanitarian crisis that is growing by the second. pic.twitter.com/ZTBj1ldrql