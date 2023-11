Hallan muerto a uno de los niños que intentaba cruzar el río Bravo con su mamá

Noticias RCN pudo establecer, a través de fuentes del Consulado de Colombia en Nueva York, que Yini Paola Galván, de 23 años, fue notificada del hallazgo del cuerpo sin vida de su pequeño Jesús David Martínez.

La joven y sus hijos de 4 y 6 años cruzaron irregularmente la frontera sur de los Estados Unidos con México y en circunstancias confusas se enredaron y una corriente finalmente terminó de llevarse a los dos menores.

“Uno de los que venía conmigo estaba muy desesperado, no me soltaba y por el desespero yo vengo con el niño, todos caemos encima del otro compañero (...) Lo que hacía era levantar al niño para que respirara. Ya me sentía ahogada”, relató Yini a Noticias RCN.



A través de un comunicado el consulado colombiano señaló que Yini Paola ya hizo el reconocimiento de su hijo: "Luego de que la autoridad Federal notificara al Consulado en Houston del hallazgo de un cuerpo sin vida cuyas características se asemejaba a las de uno de los menores desaparecidos, funcionarios consulares en Nueva York se reunieron con la madre del menor, quien confirmó que la información suministrada por la autoridad correspondía a la de su hijo".

El consulado envió sus condolencias y solidaridad a la familia del menor y señala que seguirán acompañándolos en este proceso, mientras continúa la búsqueda del otro menor.

“En Nueva York, ciudad a la cual llegó Yini Paola, el equipo consular y psicosocial en coordinación con el refugio donde se albergó, le ha brindado asistencia y apoyo a la madre de los menores y su acompañante”.