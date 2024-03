¿Tensión entre Colombia y Venezuela? Maduro criticó a gobiernos de izquierda y el presidente Petro respondió 

En Venezuela crece la agitación política. A pesar de la imposibilidad de inscribir a su candidata ante el Consejo Nacional Electoral, la líder opositora María Corina Machado no se da por vencida. Aseguró que nada la sacará de la ruta y reiteró que la candidata de la oposición es Corina Yoris.

Entre tanto, Nicolás Maduro arremetió contra los gobiernos que se han pronunciado por las restricciones contra candidatos opositores de cara a las elecciones del próximo 28 julio.

"No solo me persiguen para tratar de atentar contra mi vida. Callan los gobiernos de derecha, calla la izquierda cobarde. No son capaces de condenar los golpes que intentan contra la revolución, contra la paz (…) ellos callan de manera cómplice”, dijo Maduro.

Tras las declaraciones, el mandatario colombiano Gustavo Petro respondió en su cuenta de la red social X. “No hay izquierda cobarde, hay la probabilidad de, a través de profundizar la democracia, cambiar el mundo. La magia de Chávez fue proponer democracia y cambio del mundo”.

Yes que la Cancillería colombiana ya había expresado su preocupación por lo ocurrido en Venezuela con la inscripción de candidatos especialmente de la oposición. Reiteró la necesidad de realizar un proceso electoral libre y justo.

Venezuela tildó de "injerencista" la preocupación manifestada por Colombia. El canciller, Yvan Gil, acuso al ministerio de Exteriores colombiano de dar "un paso en falso" y cometer "un acto de grosera injerencia".

Diferentes sectores políticos en Colombia reaccionan al cruce de declaraciones entre Petro y Maduro

Congresistas piden contundencia al gobierno de Gustavo Petro para rechazar la falta de garantías en el proceso electoral que se adelanta en Venezuela.

“Son actos verdaderamente dictatoriales que creo que toda Latinoamérica y la comunidad internacional deben rechazar sin ninguna vacilación”, dijo Humberto de la Calle, senador del Partido Verde Oxígeno.

Para integrantes del Pacto Histórico, Colombia no debería tener injerencia frente a los que pasa en ese país. La senadora Gloria Flórez señaló que “respetamos y esperamos que los distintos actores en Venezuela puedan llegar a acuerdos”.

Lea además: María Corina Machado rechaza candidatura opositora de Manuel Rosales en Venezuela

Mientras que opositores coinciden en que la democracia de ese país, está siendo vulnerada.

“Una gran contradicción del presidente Petro. Por un lado, pide que haya democracia, pero por el otro acolita lo que es nada distinto a una dictadura”, afirmó David Luna, senador de Cambio Radical.

Líderes opositores se refugiaron en Embajada de Argentina en Caracas

En las últimas horas la Embajada de Argentina en Caracas acogió a seis líderes políticos de la oposición. Manuel Adorni, vocero presidencial de ese país se refirió al caso.

"Estamos a años luz de los planteamientos que pueda hacer un socialista como el presidente Maduro".

El Gobierno argentino denunció que, como represalia, el régimen cortó el fluido eléctrico a las instalaciones de la sede diplomática de ese país en Venezuela.

“(…) advierte al gobierno de Venezuela sobre cualquier acción deliberada que ponga en peligro la seguridad del personal diplomático argentino y de los venezolanos bajo protección”, señaló Argentina en un comunicado.

Le puede interesar: Gobierno Petro expresó preocupación por trabas en la inscripción de candidaturas de oposición en Venezuela

Agregó que el presidente Javier Milei insta a Maduro a asegurar el bienestar del pueblo venezolano, así como convocar a elecciones transparentes, libres, democráticas y competitivas sin proscripciones de ningún tipo”.