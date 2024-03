María Corina Machado rechaza candidatura opositora de Manuel Rosales en Venezuela

Este 26 de marzo, la oposición venezolana quedó golpeada tras la postulación a las elecciones presidenciales de Manuel Rosales, exrival de Hugo Chávez, sin contar con el apoyo expreso de la líder María Corina Machado.

Rosales, gobernador del estado de Zulia y candidato presidencial en 2006, formalizó su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) en el último minuto. No están aún claras las condiciones que permitieron al partido inscribir la candidatura de este dirigente de 71 años.

"Lo que advertimos durante muchos meses terminó ocurriendo: el régimen escogió a sus candidatos". "El régimen se quitó la careta y se puso en evidencia con sus cómplices para cerrar esta vía electoral", insistió sin hacer referencia directa a Rosales.

¿Qué dice Manuel Rosales sobre su candidatura presidencial en Venezuela?

El dirigente se pronunció luego de inscribir su candidatura para las elecciones del 28 de julio. Dijo que tenía que tomar la decisión de abrirle paso a los venezolanos "para que voten o irnos a la abstención y que Maduro se quede seis años más ahí sin hacer más nada".

Reconoció el trabajo de María Corina Machado y su candidata elegida Corina Yoris, pero señaló que su nombre está en la plataforma para las presidenciales y de ahí no se moverá.

"Mi palabra de reconocimiento a María Corina Machado, una luchadora social que ha tenido y ha recorrido un duro camino, y no solo a ella, a su equipo de trabajo (...) mis palabras de aprecio, de mucho respeto a la doctora Corina Yoris (...) Si la plataforma pide, acuerda, decide cualquier cosa, yo estoy en la plataforma, de ahí no me muevo ni un milímetro".

¿Por qué Corina Yoris no se pudo inscribir?

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que integra UNT y tiene su propia boleta electoral, terminó sin poder inscribir a Corina Yoris, nominada por Machado para representarla en la elección, ante una inhabilitación por 15 años que le impide concurrir. Esta situación ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional.

La Casa Blanca expresó estar "profundamente preocupada" por la decisión de "impedir el registro de la candidatura" de la opositora Corina Yoris para las presidenciales.

Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca, afirmó la importancia de que el régimen de Nicolás Maduro reconozca y respete el derecho de todos los candidatos a presentarse en los comicios de julio.

La PUD también señaló que ya han pasado más de 54 horas desde el inicio del lapso de postulación sin que se les permita el acceso al sistema para poder postular a la Dra. Corina Yoris.

"Maduro sabe que el pierde frente a cualquier candidato opositor que logre la unidad”, analista Yoel Lugo

Maduro, que aspira a un tercer período que lo proyecta a 18 años en el poder, inscribió su candidatura el 26 de marzo sin ninguna restricción.

"Maduro sabe que él pierde frente a cualquier candidato opositor que logre la unidad y levante los ánimos de participación ciudadana", explicó a la AFP el analista político Yoel Lugo. Además de Maduro y Rosales, se postuló el exrector electoral Enrique Márquez, que integró la PUD pero ahora se dice independiente.

El CNE tiene ahora la última palabra tras los lapsos para impugnaciones. Debe aprobar las candidaturas, y Elvis Amoroso, presidente del CNE, anunció que este martes se informará el balance de las postulaciones recibidas.

