Hombre mantiene a 17 personas como rehenes dentro de un bus en Río de Janeiro

La Secretaría de Estado de la Policía Militar a través de redes sociales indicó que "un hombre disparó contra dos personas y tomó como rehenes a otros pasajeros de un autobús en la terminal de Río".

Los heridos fueron trasladados al Hospital Municipal Souza Aguiar, en el centro de la ciudad, mientras autoridades se adelantan negociaciones con el sospechoso.

"En las negociaciones participan equipos del Batallón de Operaciones Especiales de la Policía (BOPE). Agentes de Policía del Batallón de Policía de Zonas Turísticas (BPTur), del 4º BPM (San Cristóbal) y del 5º BPM intensifican la vigilancia en el perímetro".

La zona fue acordonada y las personas en los alrededores evacuadas. Según la prensa, unas 15 personas están retenidas.

No Rio de Janeiro, criminosos mantêm reféns dentro de um ônibus na Rodoviária Novo Rio, onde anunciaram um assalto. Agentes do Bope e do Corpo de Bombeiros estão no local. Saiba mais.



