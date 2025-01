“Hoy 10 de enero Maduro consolida un golpe de Estado”: María Corina Machado

María Corina Machado se dirigió nuevamente este 10 de enero a los venezolanos, horas después de ejecutado el acto ilegítimo de posesión de Nicolás Maduro, en el marco de una controversia internacional por las denuncias de fraude electoral.

La ‘dama de hierro’ publicó un video en sus redes sociales en el que se refiere a lo ocurrido este 10 de enero en Venezuela.

María Corina Machado calificó como golpe de Estado posesión ilegítima de Maduro

Horas después de ocurrido el acto ilegítimo de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, María Corina Machado envió un mensaje a todos sus compatriotas, destacando que, al unísono, piden respeto por la democracia.

“Hoy 10 de enero dejo un registro para nuestra historia de la libertad de Venezuela ayer 9 de enero centenares de miles de venezolanos salimos a la calle con sí mismo coraje y con un profundo amor más de 180 protestas tuvieron lugar en toda Venezuela y más de 150 ciudades en el mundo se activaron”, dijo.

Yo lo vi junto a ustedes, ese río crecido tricolor es lo más poderoso que he visto en mi vida y me llena de orgullo, porque a pesar del despliegue de una fuerza represiva brutal derrotamos el miedo.

RELACIONADO María Corina Machado narró cómo fue su detención ilegal el 9 de enero

Además, manifestó que el régimen perdió la “militarización total de Caracas y otras ciudades”; y calificó como golpe de Estado el acto de posesión ilegítimo.

“Hoy 10 de enero maduro consolida un golpe de Estado frente a los venezolanos y frente al mundo decidieron cruzar la raya roja de oficializa la violación a la Constitución Nacional”.

Pisotean nuestra Constitución

“Maduro viola la Constitución además flanqueado por los dictadores de Cuba y de Nicaragua”, agregó la líder opositora al régimen de Maduro.

María Corina Machado reveló los detalles de su secuestro del 9 de enero

También relató los angustiantes momentos que vivió el 9 de enero, día en que reapareció en medio de la gran marcha por Venezuela, y en el que fue interceptada por miembros del régimen, secuestrada por varios minutos, obligada a grabar algunos videos, según denunció, y posteriormente liberada:

“A la altura del deseo Gustavo Herrera nos trataron de interceptar varias motos con efectivos armados de la Policía Nacional Bolivariana tenían armas largas afuera.

Pudimos avanzar y a la altura del distribuidor Altamira escuché varios disparos.

Las motos de la Policía Nacional Bolivariana nos interceptaron, un funcionario me preguntó mi nombre para confirmar que se trataba de mí; inmediatamente, por detrás, fui brusca y fuertemente arrancada de la moto y me montaron en otra en el medio de dos hombres. Así son ellos atacan a una mujer por la espalda.

En el trayecto escuché repetir un par de veces que se dirigían a ‘Boleita’, después de llegar cerca de esa zona repentinamente se pararon y me dijeron que tenía en la orden de que me fuera.

Para poder hacerlo, me pidieron que grabara un video como una fe de vida, me tomó varias horas poder alejarme de la zona y resguardarme nuevamente; fue entonces cuando me enteré que el conductor de una de las motos que me acompañaba a la salida de la manifestación, le habían herido en una pierna, cuando los efectivos de la Policía Nacional Bolivariana nos dispararon.

También se lo llevaron preso.

Yo estoy bien ahora, aunque tengo fuertes dolores y contusiones en algunas partes de mi cuerpo”.