María Corina Machado narró cómo fue su detención ilegal el 9 de enero

En un video publicado en su cuenta de Instagram, María Corina Machado apareció por primera vez desde que fue detenida y posteriormente liberada por el régimen de Maduro después de la masiva concentración en Chacao, Caracas.

"Quiero compartirles los hechos y cuál es mi interpretación de los mismos", aseguró Machado.

¿Qué pasó con María Corina Machado durante la manifestación 9 de enero?

Machado aseguró que al salir de la concentración en Chacao la ciudadanía la rodeo para acompañarla hasta las motos que la sacarían del lugar.

"A la altura del Liceo Gustavo Herrera nos trataron de interceptar varias motos de efectivos armados de la Policía Nacional Bolivariana", aseguró la figura central del régimen.

Si embargo, lograron avanzar un poco cuando escuchó varios disparos y fue nuevamente interceptada por motos de miembros de la Policía que le preguntaron por su nombre y tras identificarla fue "brusca y fuertemente arrancada de la moto" y montada en otra moto en medio de dos hombres.

"Durante el trayecto escuché varias veces que se dirigían a Boleita. Después de llegar cerca de esa zona, repentinamente se pararon, me dijeron que tenían la orden de que me fuera, para poder hacerlo me pidieron que grabara un video como una fe de vida", aseguró.

Dijo que después de ello le tomó varias horas poderse alejar para poder resguardarse.

Respecto a la persona herida con bala, Machado aseguró que se trataba de uno de los conductores de la moto que la acompañaron a la salida de la concentración en Chacao. Dice que fue detenido.

"Yo estoy bien ahora, aunque tengo fuertes dolores y contusiones en algunas partes de mi cuerpo", aseguró la apodada Dama de Hierro.

María Corina Machado envía mensaje de agradecimiento a líderes mundiales

La figura central de la oposición aseguró que su secuestro y posterior liberación es una muestra de las divisiones internas del régimen que, según ella, actúa cada vez más de manera errática.

Resaltó de manera especial la rápida reacción de líderes mundiales que, tras conocerse la noticia de se secuestro, exigieron su inmediata liberación.

"Quiero hacer llegar mi profundo agradecimiento a los aliados democráticos de Venezuela que nos acompañan en esta hora. Todos sabemos que a partir de hoy arrecia aún más la presión hasta hacerle entender a maduro que esto se acabó", reiteró Machado.