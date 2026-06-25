Estados Unidos anuncia ayuda de 150 millones de dólares para Venezuela por el terremoto

Estados Unidos anunció la creación de un grupo de trabajo para respuesta a terremotos en Venezuela.

El Departamento de Estado informó que se dispondrá de 150 millones de dólares en asistencia humanitaria a través de organizaciones, la OIM y Naciones Unidas (ONU). También de aeronaves y helicópteros del Departamento de Guerra.

Conmoción por sismos en Venezuela

La tarde del miércoles 24 de junio no se olvidará en Venezuela. Pasadas las 6:00 p.m., se presentaron dos sismos de 7.1 y 7.5, respectivamente; que han dejado grandes estragos.

El reporte más reciente indicó que hubo 188 fallecidos, 1.520 heridos y 157 heridos. Si bien el epicentro fue cerca de Morón, las principales afectaciones en infraestructura se dieron en Caracas.

Tras el anuncio de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, de declarar el estado de emergencia; se conoció cuáles fueron los países que ofrecieron su apoyo, incluyendo a Colombia y Estados Unidos.

El mensaje del presidente Trump

Los 150 millones de dólares dispuestos por la administración de Donald Trump estarán distribuidos de la siguiente forma: 100 millones por medio del fondo común de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

Los $ 50 millones restantes a través de convenios con socios bilaterales: World Vision, Samaritan’s Purse, Catholic Relief Services, International Medical Corps, la Organización Internacional para las Migraciones y el Programa Mundial de Alimentos.

“Los dos grandes terremotos que acaban de azotar al gran pueblo de Venezuela son de enorme magnitud y han dejado un saldo devastador de víctimas mortales. ¡Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar!”, este fue el mensaje del presidente republicano.

Por otro lado, las aeronaves y helicópteros se encargarán de contribuir en las acciones de búsqueda y rescate. A esto se suma el anuncio del Comando Sur de Estados Unidos acerca de colaborar con la operación de ayuda y socorro.