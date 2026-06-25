Pareja de abuelos sobrevivió al doble terremoto en Venezuela: su reacción quedó grabada en video

Caracas fue una de las zonas más afectadas por el doble terremoto que sacudió Venezuela. Fueron segundos que parecían eternos mientras el movimiento telúrico desplomaba edificios y decenas de familias debajo de las estructuras de concreto en distintos puntos de la capital y otras ciudades costeras del país.

Las cámaras de seguridad diseminadas por la ciudad captaron escenas de caos cuando familias enteras evacuaban centros comerciales y residencias, buscando refugio en espacios abiertos.

Son impresionantes las imágenes de devastación que dejó el doble terremoto en tan solo un minuto.

Abuelos sobrevivieron al doble terremoto: todo quedó en video

Una de las imágenes más impactantes es la de una pareja de abuelos que sobrevivieron al horror de la tragedia.

Ella, una adulta mayor de avanzada edad y con movilidad reducida, se encontraba en una silla cuando todo comenzó. Su esposo, de la tercera edad, estaba junto a ella, en el sofá.

En el momento exacto de la tragedia, cuando todo comenzó a moverse, el hombre se levantó, se paró frente a ella, la tomó de las manos, le dio un beso en la frente y la sostuvo con todas sus fuerzas ante la furia de la naturaleza.

La imagen de la pareja de abuelos le ha dado la vuelta al mundo.

La reacción de los venezolanos al sentir el terremoto

Cuando todo comenzó a moverse, la mayoría de las personas buscaban salir de sus viviendas y ubicarse en lugares abiertos. En las arterias principales de la capital, decenas de personas abandonaban sus vehículos, en un intento por alejarse de las estructuras arquitectónicas que podrían colapsar.

Sin embargo, no hubo tiempo, en tan solo un minuto Venezuela quedó devastada, decenas de personas perdieron la vida y miles siguen atrapadas bajo los escombros.