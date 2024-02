Incendio en Valencia: la historia de Julián, el conserje al que muchos califican de héroe

Este jueves 22 de febrero un incendio de grandes proporciones afectó un edificio residencial en Valencia, España. Según informa AFP, la tragedia dejó 10 personas fallecidas y se siguen buscando víctimas.

"Podemos confirmar que, en una primera inspección, la policía científica ha determinado 10 cuerpos, 10 víctimas mortales", informó a la prensa Pilar Bernabé, delegada del gobierno en la región.

Entre las historias que sucedieron destaca la de Julián, el conserje del edificio, a quien muchos califican de héroe después de que, poniendo en riesgo su vida, decidiera quedarse ayudando a avisar a todos los vecinos para que pudieran evacuar el edificio que fue consumido por las llamas en cuestión de minutos.

Julián fue entrevistado en la Cadena de Ondas Populares Españolas, COPE, allí el hombre contó cómo sucedió la emergencia. “El fuego abrazó todo el edificio muy rápidamente y había mucho humo. Fue algo muy rápido y el fuego corrió mucho, mucho corrió”.

Julián se dio cuenta de la emergencia debido a la presencia del humo, por ello llegó a la planta siete del edificio y desde allí se dedicó a ir puerta a puerta para sacar a las personas que no estaban conscientes del peligro. El hombre, en entrevista con la COPE, cuenta que por desgracia, hubo un momento en el que el humo fue tan denso que fue imposible evacuar a algunos habitantes.

“Lo hice de corazón. Lo que quería era ayudarles”, afirmó el hombre que es considerado como un héroe por muchos. De hecho, después de ayudar a evacuar a los vecinos el hombre se fue a la comisaría para colaborar con las autoridades e intentar localizar a las personas desaparecidas.

Si bien las autoridades han actualizado la cifra de víctimas mortales a 10, no descartan que este número aumente después de que terminen las inspecciones al interior del edificio que se prendió fuego.

El anterior balance del siniestro ocurrido el jueves, uno de los más graves de los últimos años en España, era de cuatro fallecidos.

Carlos Mazón, presidente regional de Valencia, aseguró a los medios que quince personas fueron atendidas por lesiones, entre ellas siete bomberos, sin embargo, sus vidas no corren peligro.

Las autoridades de Valencia decretaron tres días de luto oficial y anunciaron ayudas de varios miles de euros para que las familias afectadas puedan comprar ropa y comida. Además, la alcaldía dijo que pondrá 131 apartamentos a disposición de las víctimas.

