Sigue la búsqueda de Ana María Knezevich, colombiana desaparecida desde hace más de dos semanas en España

Knezevich Henao es una colombiana de 40 años y se encuentra desaparecida desde el 2 de febrero en Madrid, España. Antes de llegar a Europa, ella vivía en La Florida, pero decidió alejarse de allí luego de divorciarse de su expareja después de 13 años de matrimonio.

Con base a la información de la asociación SOS Desaparecidos de España, Knezevich mide 1.47 metros, pesa 45 kilogramos, su pelo es castaño, largo y ondulado, el color de sus ojos es marrón y su complexión es delgada. Adicionalmente, cuenta también con la nacionalidad estadounidense y necesita medicación.

Lo último que se supo de la colombiana

El último contacto de la colombiana fue con sus familiares, con quienes conversó que estaba pronta a mudarse, pero antes iba a realizar un viaje a una casa de recreo. Pasaron los días y Knezevich no se volvió a comunicar con sus familiares, por lo que decidieron reportar su desaparición tras nueve días de no recibir comunicación alguna.

Desde la Asociación Sosdesaparecidos hemos habilitado la dirección de correo electrónico henao@sosdesaparecidos.es para que cualquier persona pueda aportar información sobre la desaparición de Ana María, de forma anónima.

Por otro lado, el último lugar donde se tuvo registro de Knezevich fue en el piso sexto de un edificio ubicado en Salamanca. Cabe mencionar que las autoridades informaron que al registrar las cámaras de seguridad, encontraron que estaban pintadas con spray, por lo que no se obtuvieron imágenes para esclarecer el caso.

David Casasús, periodista de Telemadrid, le dijo a Noticias RCN que la Policía Española ha reforzado el personal de la investigación, manteniendo la confianza que en poco tiempo logren dar con la ubicación de la colombiana.

Autoridades españolas y estadounidenses siguen investigando

La Policía española ha intensificado, con el apoyo del FBI. Sin embargo, no se ha obtenido información relevante. La familia también indicó que no están seguros si los últimos mensajes de Knezevich eran de ella, debido a que no correspondían a la forma habitual en la que ella se comunicaba por celular con sus amigas.

La pareja de la colombiana se encuentra en Serbia (su país de origen), según revelaron las autoridades. Las investigaciones continuarán, a la espera de encontrar pistas que den con el paradero de Knezevich. Si una persona tiene información alguna, puede comunicarse a los teléfonos +34 649 952 957 y +34 644 712 806, dos líneas de atención habilitadas por la asociación SOS desaparecidos.