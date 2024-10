Irán atacó a Israel: arremetida con misiles prendió las alarmas

Los Guardianes de la Revolución afirmaron que el ataque con misiles efectuado por Irán contra Israel este 1 de octubre de 2024 constituye una respuesta a la muerte del jefe de Hezbolá, Hasán Nasralá, la semana pasada, y a la del líder de Hamás.

"En respuesta al martirio del [líder de Hamás] Ismail Haniyeh, de Hasán Nasralá y [del comandante de los Guardianes de la Revolución, Abas] Nilforushan, apuntamos contra el corazón de los territorios ocupados [Israel]", indicaron los Guardianes de la Revolución en un comunicado divulgado por la agencia Fars.

Irán atacó Israel: grave arremetida con misiles

Irán disparó misiles balísticos contra Israel en represalia por la campaña israelí contra Hezbolá, los aliados de Teherán en Líbano.

Las alarmas sonaron en todo Israel y se escucharon explosiones en Jerusalén y el valle del río Jordán después de que los israelíes se amontonaran en refugios antiaéreos. Los reporteros de la televisión estatal permanecieron tendidos en el suelo durante las transmisiones en vivo.

La Guardia Revolucionaria iraní declaró que Irán había lanzado decenas de misiles contra Israel y que, si Israel tomaba represalias, la respuesta de Teherán sería "más aplastante y ruinosa".

Un alto cargo iraní declaró posteriormente a agencias que la orden de lanzar misiles contra Israel había sido dada por el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, quien permanece en un lugar seguro, añadió el alto funcionario.

El ejército israelí dijo que el espacio aéreo de Israel estaba cerrado tras el ataque iraní. La ofensiva fue grave y tendrá consecuencias, declaró el portavoz militar israelí, que se negó a especificar cómo y cuándo respondería Israel.

Los periodistas de Reuters vieron misiles interceptados en el espacio aéreo de la vecina Jordania. La radio del ejército israelí afirmó que se habían lanzado casi 200 misiles contra Israel desde Irán.

Previamente, el ejército había anunciado que se esperaba que cualquier ataque con misiles balísticos desde Irán fuera generalizado y había pedido a la población que se refugiara en habitaciones seguras en caso de un ataque.

Irán ha prometido tomar represalias tras los ataques que mataron a los principales líderes de sus aliados de Hezbolá en el Líbano.

El lanzamiento de misiles se produjo después de que las tropas israelíes lanzaran incursiones terrestres en el Líbano, aunque las describió como limitadas. La campaña israelí en el Líbano es la mayor escalada de la guerra regional desde que estallaron los combates en Gaza hace un año.

En Washington, el presidente estadounidense Joe Biden dijo que Estados Unidos estaba preparado para ayudar a Israel a defenderse de los ataques con misiles iraníes.

"Discutimos cómo Estados Unidos está preparado para ayudar a Israel a defenderse de estos ataques y proteger al personal estadounidense en la región", dijo Biden en X sobre una reunión celebrada con la vicepresidenta Kamala Harris y el equipo de seguridad nacional de la Casa Blanca más temprano en el día.

RÁPIDA ESCALADA

Si bien hasta ahora Israel la ha calificado de limitada, la primera campaña terrestre en Líbano en 18 años enfrentaría a soldados israelíes con Hezbolá, la fuerza aliada de Irán mejor armada de Oriente Medio.

Se trata de la mayor escalada de la guerra regional desde que estallaron los combates en Gaza hace un año, y sigue a semanas de intensos ataques aéreos que han decapitado a Hezbolá al matar a la mayoría de sus principales dirigentes. Más de mil libaneses han muerto y un millón han huido de sus hogares.

Irán ha prometido tomar represalias contra Israel, lo que hace temer que la guerra se extienda por toda la región, a pesar de los esfuerzos de Estados Unidos, el aliado más cercano y poderoso de Israel, por contenerla.

En el último asesinato anunciado de una figura de alto rango de Hezbolá, Israel dijo anteriormente que había asesinado a Muhammad Jaafar Qasir, describiéndolo como un comandante encargado de las transferencias de armas de Irán y sus afiliados.

La rápida escalada que ha sumido al Líbano en la guerra ha causado centenares de muertos. Cerca de la ciudad de Sidón, junto al Mediterráneo, al sur de Beirut, los deudos lloraban sobre los ataúdes que contenían los cuerpos envueltos en negro de personas muertas en ataques israelíes.

"El edificio fue derribado y no pude proteger a mi hija ni a nadie. Gracias a Dios, mi hijo y yo salimos, pero perdí a mi hija y a mi esposa, perdí mi casa, me he quedado sin hogar. ¿Qué quieren que les diga? Toda mi vida cambió en un segundo", dijo el residente Abdulhamid Ramadan.

Muchos libaneses dijeron estar dispuestos a resistir a las fuerzas israelíes.

"No sólo Hezbolá, todo Líbano luchará esta vez. Todo Líbano está decidido a luchar contra Israel por las masacres que cometió en Gaza y Líbano", afirmó Abu Alaa, residente en Sidón.

Israel tiene un historial de combates en Líbano, país que invadió en 1982 en medio de la guerra civil sectaria libanesa. Las tropas israelíes se retiraron finalmente en 2000, pero regresaron para librar otra gran guerra contra Hezbolá en 2006. Desde entonces, la "línea azul" fronteriza está vigilada por la ONU.