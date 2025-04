Profesor de sistemas habría abusado masivamente de sus estudiantes en colegio del sur de Bogotá

Se conoció una nueva denuncia de presunto caso de abuso sexual en un colegio en Bogotá. La circunstancia se agrava porque hace un año se conoció que un profesor de la misma entidad había drogado a menores de edad para abusarlos.

Esta vez, se trata de un profesor de sistemas que, tras ganarse la confianza de los menores, abusó de varios de ellos.

Lo que dicen las familias de los menores abusados

Los menores de un colegio privado del sur de Bogotá contaron a sus padres que su profesor de sistemas se aprovechaba de la cercanía que tenía con los menores de edad para, posteriormente, abusar de los menores.

“Él me dice “el profesor hoy me tocó, me tocó mi pene y me lo extirpó muy duro. Eso me dio tanta rabia que yo empecé a preguntarle a mis demás compañeritos si a ellos les pasaba lo mismo, los cuales me dijeron, "Sí, a mí también” y se armaron de valor pues para contarnos a dos mamitas más y a mí”, aseguró la madre de una de las víctimas que se unieron para hacer las denuncias correspondientes.

La mujer asegura que el señalado agresor aprovechaba sus clases de tecnología y la amistad que forjaba con los menores para realizar los tocamientos abusivos. Por lo anterior, los padres de los menores de edad aseguran que se sienten defraudados por los comportamientos de este hombre.

“Hoy los niños han sido héroes, entonces nosotros queremos luchar para que los niños sigan siendo héroes, porque no puede seguir pasando esto en otros niños, en otros colegios”, aseguró la mujer.

El profesor señalado de abuso fue separado de la institución educativa

De acuerdo con la madre de uno de los menores, las autoridades como el ICBF, la Policía de Infancia y Adolescencia, trabajadores sociales y el colegio están haciendo los acompañamientos necesarios para avanzar en el proceso.

“Destaco eso porque en verdad queríamos que esto se resuelva de la mejor manera y que una persona de esas, un tipo con esos alcances, tenga su merecido, que pague. Una persona si no puede estar libre yéndose para otra institución a hacer lo mismo con más niños”, pide la mujer.

El profesor fue retirado del colegio, que entregará más información del caso de acuerdo a cómo vaya avanzando la situación.

Por el momento los padres de familia y los niños están en un hospital del distrito en el sur de Bogotá recibiendo atención por parte de trabajadores sociales y de psicólogos para iniciar todo el proceso legal y la ruta que se activa para el restablecimiento de derechos.