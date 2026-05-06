Israel bombardeó nuevamente el sur de Líbano: reportan más de 3.000 muertos desde marzo

Israel lanzó nuevos ataques en el sur de Líbano y emitió órdenes de evacuación en varias localidades de la zona, después de que el grupo proiraní Hezbolá rechazara un alto el fuego.

Líbano se vio arrastrado el 2 de marzo a la guerra en Oriente Medio, avivada tras los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán del 28 de febrero, cuando Hezbolá atacó Israel en solidaridad por la muerte del líder supremo iraní.

Según el Ministerio de Salud de Líbano los ataques israelíes han matado a al menos 3.526 personas desde marzo. Del lado de Israel, murieron 27 soldados y un contratista civil.

Este frente está entorpeciendo las negociaciones entre Washington y Teherán, que exige incluir un alto el fuego total en Líbano en un eventual acuerdo, y también generó tensiones entre Estados Unidos e Israel.

¿Qué ha pasado con las negociaciones entre Estados Unidos e Irán?

A principios de semana, el presidente estadounidense, Donald Trump, reprochó a su aliado y primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de estar "completamente loco" al amenazar con bombardear Beirut y poner en peligro las negociaciones con Irán.

En este sentido, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, instó el viernes a Irán a que deje de tratar a su país como "moneda de cambio" en sus negociaciones con Estados Unidos.

Finalmente, después de dos jornadas de diálogo en Washington, representantes israelíes y del gobierno libanés acordaron un alto el fuego. Pero el movimiento proiraní Hezbolá, muy influyente en Líbano, rechazó el pacto y exigió un cese el fuego integral y la retirada total de Israel del sur de Líbano.

El presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, aliado de Hezbolá (proiraní), reiteró que el grupo solo se retirará en caso de un alto el fuego "global y sin condiciones".

Desde el inicio de la guerra con Irán, Israel ha realizado su incursión más profunda en dos décadas en territorio libanés.

Siguen aumentando los muertos en Líbano

Durante la noche, los ataques israelíes mataron a siete personas en la ciudad libanesa de Tiro, según una fuente de la Defensa Civil libanesa que habló con la AFP. Cuatro personas murieron cerca del hospital Jabal Amel y otras tres en una zona residencial.

El líder de Hezbolá, Naim Qasem, rechazó horas antes un alto el fuego anunciado por los enviados libaneses e israelíes en Washington, que implicaba que el grupo detuviera sus ataques contra Israel.

"El alto el fuego debe ser global (...) sin que el enemigo israelí tenga la libertad para matar", declaró Qasem, y urgió al gobierno libanés a poner fin a "la farsa y la humillación de las llamadas conversaciones directas" con Israel.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró que el Ejército "continuará con sus operaciones de fuego y terrestres (...) mientras siga desmantelando la infraestructura terrorista".

Por su parte la ONU duplicó el viernes su petición de ayuda humanitaria para Líbano hasta los 640 millones de dólares.