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Estados Unidos sanciona al presidente Díaz-Canel y lo incluye en la Lista Clinton junto a su esposa y la familia Castro

Washington mantiene un embargo contra Cuba desde 1962, que bajo el segundo mandato de Donald Trump se ha intensificado.

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AFP

junio 04 de 2026
04:29 p. m.
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves sanciones económicas contra el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, su esposa y miembros de la familia Castro, en medio de la creciente presión económica sobre la isla.

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Díaz-Canel ya había sido sancionado en julio del año pasado por la represión de las protestas ciudadanas de 2021. En esta nueva oleada se incluyen Alejandro Castro Espín, hijo del líder histórico Raúl Castro; su nieto, Raúl Alejandro Castro; y el hijastro del mandatario, Manuel Anido Cuesta.

Escalada de medidas contra La Habana

Washington mantiene un embargo contra Cuba desde 1962, que bajo el segundo mandato de Donald Trump se ha intensificado. A las sanciones económicas contra figuras y empresas del régimen se suman medidas jurídicas, como la histórica inculpación de Raúl Castro, de 95 años, por el derribo de dos avionetas en 1996, además de un bloqueo petrolero de facto vigente desde principios de año.

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La isla atraviesa su peor crisis económica y humanitaria desde el triunfo de la Revolución de 1959. Las negociaciones entre Washington y La Habana para encontrar una salida no han dado resultados hasta ahora.

Seguridad y soberanía en disputa

Estados Unidos acusa a Cuba, situada a apenas 90 millas de Florida, de representar una amenaza para su seguridad nacional. Por su parte, el gobierno cubano asegura estar dispuesto a negociar, pero “sin renunciar a lo que considera su soberanía”.

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Las sanciones refuerzan la presión sobre un país que enfrenta escasez de alimentos, combustible y medicinas, mientras la tensión diplomática entre ambos gobiernos se mantiene en niveles críticos.

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