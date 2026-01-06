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Las negociaciones Irán-EEUU se tambalean mientras Israel avanza en Líbano

La decisión se produjo en respuesta a la ofensiva israelí en territorio libanés y a los recientes ataques estadounidenses.

Estados Unidos e Irán.
Estados Unidos e Irán. Foto: Freepik.

Noticias RCN

AFP

junio 01 de 2026
03:26 p. m.
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Las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio quedaron aún más comprometidas este lunes, luego de que la agencia iraní Tasnim informara que Teherán rompió el diálogo indirecto con Washington.

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La decisión se produjo en respuesta a la ofensiva israelí en territorio libanés y a los recientes ataques estadounidenses, que según Irán violaron el frágil alto el fuego alcanzado el 8 de abril.

“El equipo negociador iraní suspende, por tanto, el diálogo y el intercambio de textos a través de los mediadores”, señaló Tasnim. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán advirtió que un alto el fuego en Líbano es “condición esencial para cualquier acuerdo”.

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Fuentes diplomáticas confirmaron que el Consejo de Seguridad de la ONU celebrará una reunión de emergencia sobre Líbano, convocada por Francia, que denunció la “grave escalada” en ese país. Las fuerzas israelíes han avanzado en territorio libanés como no ocurría en más de 25 años, con el objetivo declarado de “eliminar” al grupo Hezbolá.

Escalada militar y drones “hostiles”

El conflicto, iniciado el 28 de febrero tras la ofensiva israelí-estadounidense contra Irán, se intensificó con nuevos bombardeos de Estados Unidos en el sur iraní, dirigidos contra sistemas de radar y control de drones en Goruk y Qeshm, en el estrecho de Ormuz. En respuesta, los Guardianes de la Revolución atacaron una base utilizada por fuerzas estadounidenses.

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Kuwait informó que su defensa aérea interceptó misiles y drones “hostiles” atribuidos a Irán. La violencia ha dejado miles de muertos y disparado los precios del petróleo: el Brent subió 6,60% hasta 97,13 dólares y el WTI 7,62% hasta 94,02 dólares.

El bloqueo iraní del estrecho de Ormuz y el embargo estadounidense a los puertos de Irán mantienen en tensión el comercio mundial de hidrocarburos.

Trump endurece condiciones del acuerdo

Aunque en días recientes parecía cercano un acuerdo, medios estadounidenses revelaron que el presidente Donald Trump endureció su propuesta negociadora. Según Axios y CBS, Washington plantea prolongar el alto el fuego por 60 días, reabrir Ormuz y fijar un marco para retomar las negociaciones nucleares.

Irán insiste en que su programa nuclear civil no forma parte de esta etapa y exige el levantamiento inmediato de las sanciones. Teherán niega buscar un arma atómica y condiciona abordar ese tema en una segunda fase, siempre que se logre un acuerdo con Washington.

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