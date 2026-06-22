Keir Starmer anuncia su dimisión como primer ministro británico: conozca las razones

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este lunes que dejará el liderazgo del Partido Laborista y en consecuencia, el cargo de jefe de Gobierno del Reino Unido. Confirmó que seguirá en funciones únicamente hasta que su partido elija a un nuevo líder que asuma el poder.

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La decisión llega tras semanas de fuertes presiones internas dentro del laborismo, donde crecieron las voces que reclamaban un relevo en la dirección del partido. Starmer, que puso fin a catorce años de gobiernos conservadores al ganar las elecciones de julio de 2024, atravesaba un marcado deterioro de su popularidad debido a diversos escándalos y al descontento generado por una economía estancada.

En un discurso pronunciado frente a su residencia oficial, el mandatario aseguró que todas las decisiones tomadas durante su gestión buscaron priorizar los intereses del país. "Por eso dimitiré como líder del Partido Laborista", afirmó visiblemente emocionado. También informó que ya comunicó su decisión al rey Carlos III.

¿Cuándo dejará Keir Starmer el cargo de primer ministro?

Starmer explicó que el Partido Laborista iniciará el próximo 9 de julio el proceso para elegir a su nuevo líder. Hasta que concluya esa elección, continuará ejerciendo como primer ministro para garantizar una transición ordenada del poder.

El dirigente aseguró que hará todo lo posible para que el relevo se realice conforme a las normas establecidas. El objetivo es que el proceso esté completado antes de la reanudación de las sesiones parlamentarias en septiembre, momento en el que Reino Unido tendría un nuevo jefe de Gobierno.

Antes del anuncio oficial, varios medios británicos ya habían informado que la dimisión era inminente. Asimismo, trascendió que destacados miembros del Gobierno y numerosos diputados laboristas le habían pedido fijar una fecha para su salida.

¿Quién reemplazaría a Keir Starmer en el Gobierno británico?

El principal favorito para suceder a Starmer es Andy Burnham, alcalde de Gran Mánchester desde 2017. El veterano dirigente laborista ganó el viernes una elección legislativa parcial en el norte de Inglaterra, resultado que le permitió obtener el escaño parlamentario necesario para competir por el liderazgo del partido.

Conocido como "el rey del Norte", Burnham es considerado uno de los políticos más populares del país y mantiene posiciones más izquierdistas que Starmer dentro del laborismo. Su reciente victoria fortaleció las expectativas de quienes impulsan un cambio de rumbo en el Gobierno.

La salida de Starmer se produce después de meses difíciles para el Ejecutivo. Además de la desaceleración económica y el aumento del coste de la vida, el Gobierno sufrió un fuerte revés en las elecciones municipales de mayo, donde perdió cerca de 1.500 concejales. Varios ministros también abandonaron sus cargos durante ese periodo.

Pese a las peticiones de Nigel Farage para convocar elecciones generales anticipadas, los laboristas mantienen una amplia mayoría parlamentaria obtenida en los comicios de 2024. Por ello, no se prevé una elección nacional antes de 2029 y el próximo primer ministro surgirá del proceso interno del Partido Laborista.