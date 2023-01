La conmovedora carta que le escribió Paula Durán, en vida, a su esposo Sergio Vega

Se siguen conociendo detalles de la conmovedora historia entre Sergio Vega y Paula Durán, una colombiana que migró a los Estados Unidos hace varios meses junto a su familia, pero que desafortunadamente falleció el pasado 24 de enero.

Paula fue diagnosticada con cáncer terminal de estómago y cerebro cuando se encontraba embarazada de su tercer hijo, Juan José, y desde entonces, se sometió a varios tratamientos para luchar contra la enfermedad.

Su esposo, Sergio, decidió compartir, a través de redes sociales, todo el proceso de Paula y a inicios de este enero, informó que los médicos solo le daban un mes de vida a su compañera sentimental. Por esto, el campeón de la Liga de Fútbol Sala en 2012 con el Atlético Huila pidió ayuda para que sus suegros lograran obtener una visa humanitaria y trasladarse hasta los Estados Unidos.

Gracias a la difusión que tuvo el video, la embajada americana en Colombia les otorgó el documento a los padres de la mujer y tras compartir varios días con ella, el pasado 24 de enero se confirmó su deceso.

La carta que le escribió Paula Durán a su esposo, Sergio Vega

Tras la lamentable noticia, Sergio ha seguido compartiendo momentos que vivió junto a su esposa en vida. Incluso, recientemente compartió una conmovedora carta que ella le escribió el día de su boda.

En el escrito, Paula le agradeció a Sergio por su relación y por su papel como padre. “Futuro esposo: nos llegó nuestro gran día, me siento feliz de poder cumplir uno de mis sueños y que seas tú quien me lo haga realidad. Quiero agradecerte por ser un hombre ejemplar, por ser un excelente papá y por ser el mejor esposo del mundo. Quiero recordarte una vez más que quiero estar contigo el resto de mi vida, que eres el amor de mi vida. No pudo Dios darme una persona mejor para mí como esposo y como padre de Nana y Juli. Con la ayuda de Dios vamos a tener un matrimonio feliz. Daré todo de mi parte para que así sea, y prometo estar contigo en la salud y en la enfermedad; hasta que la muerte nos separe. Nunca dudes de que te amo y te amaré por el resto de mi vida. Posdata: No olvides nuestra cita a las 4 de la tarde (Soy la de blanco). Te amo”, se lee en el papel.