El doloroso mensaje de Sergio Vega tras la muerte de su esposa, Paula Durán

Sobre las tres de la tarde de este martes 24 de enero falleció Paula Durán, una ciudadana colombiana que estaba en los Estados Unidos luchando contra un cáncer terminal que se le diagnosticó cuando se encontraba embarazada de su último hijo, Juan José.

Paula hacía un año se había mudado al país norteamericano junto a sus dos hijas y su esposo Sergio Vega, campeón de la Liga de Fútbol Sala en 2012 con el Atlético Huila.

Desde que se conoció su diagnóstico, Paula se sometió a diferentes tratamientos para luchar contra un cáncer de estómago y cerebro. Sin embargo, a pesar de su fe y disposición, los informes médicos indicaban que no había mejoría en su salud. Incluso, le notificaron a su compañero sentimental que solo le quedaba un mes de vida.

Conmovido y preocupado, Sergio en sus redes sociales empezó a compartir varios videos pidiendo ayuda a las personas para que los padres de Paula lograran obtener una visa humanitaria que les permitiera trasladarse a Estados Unidos para compartir con su hija. Gracias a la gran difusión que tuvo el video y la historia de los colombianos, la embajada americana le otorgó el documento a la madre y el padre de Paula.

El conmovedor mensaje de Sergio Vega

Sin embargo, tras varios días compartiendo con su hija, este martes informaron que, desafortunadamente, murió. Famosos, actores y muchos connacionales que se conmovieron con la historia de Paula, compartieron en redes sociales fotos de la colombiana pidiendo que descansara en paz.

Por su parte, Sergio decidió hacer un video en vivo para agradecer a todos aquellos que estuvieron orando por la salud de su esposa.

En el video, Vega señaló que ahora tiene un ángel “que nos cuida de más en el cielo y es esta guerrera, esta mujer hermosa que me dio mi Dios. Estoy, de verdad, que muy agradecido con Dios, con la vida, por haberme puesto esta maravillosa mujer, por haberme elegido entre millones de hombres para ser su esposo, para ser el papá de sus hijos. Realmente no me arrepiento de nada de lo que viví con ella. Fueron momentos de alegrías, momentos de tristeza, pero fueron momentos maravillosos. Desde hace dos meses que iniciamos esta dura batalla, teníamos siempre la fe como dijo un amigo, ella murió estando viva y sabes que lo más bonito, que murió en mis brazos”.

Adicionalmente, pidió a las personas que se conectaron que oraran mucho por él, por sus hijos, por los padres de Paula, que perdieron una hija.

“Les pido que tengan mucha oración por ella, por mis hijos, por doña Iris, por esa madre que hoy en este mundo terrenal perdió a su hija (…) me siento tranquilo porque sé que en un 100% traté de robarle muchísimas sonrisas a esa mona hermosa, pero también soy un ser humano, siento y me duele en el alma, me partió el alma ver partir a mi esposa, a la mujer con la que he luchado”, añadió.

Sergio también reveló que hacía ocho meses que habían llegado al país norteamericano y que, a pesar de pasar por momentos difíciles, Paula siempre estuvo para apoyarlo.

“A nosotros nos invade la tristeza, pero a la vez nos llena de alegría saber que Dios nos puso en el camino a esta maravillosa mujer. Ella fue el sinónimo de lucha. Ahora no sé qué hacer, siento un vacío, escalofríos. Me duele en el alma, me duele. (…) durante ese tiempo traté de cumplirle todos los sueños a ella, aunque faltaron por cumplir muchísimos, pero realmente fuimos felices. Ahora me queda seguir luchando por mi familia, por mis hijos, porque esto no termina acá. Tenemos un angelito que nos cuida desde el cielo y que nos protege”.