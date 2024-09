Hermano de Michael Jackson y miembro de "The Jackson 5" falleció a sus 70 años

La familia Jackson se enfrenta a un nuevo episodio de dolor con la pérdida de Tito Jackson, uno de los miembros fundadores del icónico grupo "The Jackson 5".

Tito, hermano mayor del legendario Michael Jackson, falleció a los 70 años el pasado domingo 15 de septiembre, según anunciaron sus hijos a través de un comunicado en redes sociales.

Taj, Taryll y TJ, los hijos de Tito

Jackson, compartieron la triste noticia a través de Instagram, acompañada de una foto junto a su padre. "Con gran pesar anunciamos que nuestro querido padre, Tito Jackson, miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, ya no está entre nosotros", escribieron. Además, expresaron su profundo dolor: "Estamos conmocionados, tristes y con el corazón roto". En su mensaje, destacaron la calidez humana de Tito, quien siempre se preocupó por el bienestar de los demás.

Detalles del fallecimiento de Tito Jackson y su legado musical

Steve Manning, un amigo cercano a la familia, reveló que Tito Jackson falleció de un supuesto infarto mientras conducía de regreso a su casa en Oklahoma desde Nuevo México. Recientes informes indican que Tito había participado en conciertos en Alemania, Inglaterra y California, junto a sus hermanos Marlon y Jackie, como parte del grupo "The Jacksons".

Como uno de los miembros originales de "The Jackson 5", Tito Jackson formó parte de la banda de hermanos que marcó una era en la música a finales de los años 60 y principios de los 70. Con éxitos como "I Want You Back", "ABC" y "I'll Be There", el grupo logró reconocimiento internacional, llegando a ser incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1997. A partir de 2003, Tito continuó su carrera musical en solitario, girando con su propia banda de blues y funk. En 2016, logró su primer éxito como solista en el Billboard con el sencillo "Get It Baby".

La pérdida de Tito Jackson representa un golpe significativo para el legado musical de la familia Jackson y para todos aquellos que crecieron disfrutando de su música. Su talento, carisma y pasión por la música seguirán vivos a través de su extensa carrera y su impacto perdurará en la historia de la música popular.