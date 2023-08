La historia no conocida de Edwin Arrieta: no imaginó que la muerte lo vigilaba en Tailandia

Cuando se dirigía hacia un nuevo destino, estas eran las palabras de su madre antes de irse de casa: “Edwin, cuando tú sales de viaje yo me quedo con el credo en la boca hasta que tú no regresas a Colombia”.

Edwin Arrieta es el colombiano asesinado en Tailandia, al que además de violentarlo físicamente de forma atroz, le están destruyendo su nombre, y con ello se están llevando a su familia por delante.

Su madre, de 76 años, le pedía que dejara de viajar tanto. Y es que este médico cirujano amaba conocer el mundo, contó su hermana Darling Arrieta a NoticiasRCN.com

No estaba bajándose de un avión para subirse en otro. “Le encantaba viajar. Todos los meses escogía un lugar diferente. Fue a México, Francia, Italia, Estados Unidos, Chile. No era raro que hubiese escogido Tailandia”.

El último viaje de Edwin Arrieta

El trayecto que emprendió Arrieta a Bangkok comenzó el 16 de julio. Antes de trasladarse hacia Chile, desde donde tomó el vuelo para llegar a Asía, fue a la casa de sus padres como lo hacía siempre cuando iba a salir de viaje, pero esta vez fue distinto. “El 15 de julio él vino, se despidió de mi mamá y le dio un beso en la frente. Ella dice que sintió ese beso tan diferente a todos, cree que se estaba despidiendo”. El 16 de julio inició un largo viaje.

Cuando llegó a la capital de Tailandia, sobre las 8:30 de la noche (hora de Colombia), llamó a Darling. A ella y a sus padres los contactaba cuatro veces al día, sin falta. “Me dijo que había visto disfraces y vestidos muy lindos para mi mamá. Él estaba muy alegre. Ya no le daba miedo montarse en un avión e irse de un lado a otro. Que tristeza, iba feliz a su propia muerte”.

El 3 de agosto era su fecha de regreso. Volvía a España y luego a otros países para terminar nuevamente en Chile, donde trabajaba como cirujano plástico. Ya había pensado en el siguiente destino después de Tailandia y en su lista de sueños cumplidos seguía Japón. Pero un día este hombre desapareció del radar de su familia.

La muerte de Edwin Arrieta en Tailandia

La última vez que Darling habló con Edwin fue el martes 1 de agosto. “Yo me entero de su muerte porque aparte de que no se comunica con su papá el miércoles, ese día él tenía muchas consultas online entre las 7:30 y 10:30 de la mañana. A él podía pasarle lo que fuera, pero nunca dejaba a una paciente esperando y en ese momento no se conectó”, narró su hermana.

“Yo llamé al Consulado diciendo que mi hermano estaba desaparecido. Dije que no sabía nada de él y el jueves envíe un oficio a la Cancillería y la Embajada. Después me consiguieron el número de emergencia de Tailandia. Escribí y comenzamos a comunicarnos. El viernes llamé a la cónsul y me dice que hicieron un barrido a los alrededores, pero no lo encontraron. Que solo hallaron un cadáver. Yo le pregunto si cree que es mi hermano y ella se queda callada”.

En ese momento Darling obtuvo una respuesta. Pero antes ya lo había sospechado. La conexión de estos dos hermanos era “telepática”, dice ella. De cariño, ella le decía Wito y él la llamaba ‘Darlito’.

Él era el menor, y ella, como cualquier hermana mayor, siempre lo cuidaba. En la madrugada del viernes, desesperada por no tener ninguna información sobre su paradero, cerró sus ojos. “Llorando le decía ‘Wito si estás vivo, por favor conectémonos’, pero yo sentí que él ya no estaba. Abrí los ojos y comencé a darme esperanza a mí misma”.

Edwin tenía un don. Era una de esas personas con una calidez impresionante. Tanto que a cualquiera que se encontraba por su camino le abría las puertas de su ciudad y su casa, como un buen representante de su región. Así lo cuenta su hermana. Amaba la magia de lo desconocido, de las personas de otras partes del mundo, distintas a él, pero con el mismo amor por los aviones, los hoteles, los viajes y todo lo demás. Y en medio de estas aventuras, encontró la muerte en un hombre llamado Daniel Sancho, hijo del reconocido actor español Rodolfo Sancho.

El presunto asesino de Edwin Arrieta es hijo de un reconocido actor español

Partes del cuerpo del colombiano fueron halladas en un vertedero de basura de la isla. Su confeso asesino aseguró que cometió el crimen porque Arrieta estaba “obsesionado” con él. Lo tildó de secuestrador, acosador y demás. Eso lo juzgarán las autoridades, pero por ahora la familia de este hombre pide que se escuche su versión.

El Edwin que Darling conoció 43 años de su vida era un hombre generoso, bueno, exitoso y, sobre todo, incapaz de hacer algo similar a lo que se le acusa. “Éramos almas gemelas”, dice su hermana. “Le quedaron muchos sueños por cumplir: casarse, tener una niña, crecer más profesionalmente. Quería que sus papás vivieran en un lugar más tranquilo porque estamos en una parte en donde hay mucho ruido”.

Sus seres queridos piden tres cosas: primero, justicia; segundo, la repatriación del cuerpo; tercero, la posibilidad de tener un abogado defensor en Tailandia.

La actual defensa de Edwin Arrieta le contó a este portal que necesitan un abogado internacional que sepa inglés y español y pueda representarlos en el país asiático. Dicen que no cuentan con los recursos para pagar estos servicios y por eso piden ayuda. “Él está muerto, solo lo puede defender Dios y un abogado que nos apoye. Eso es lo que más me duele”.