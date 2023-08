El mensaje que envió Daniel Sancho a su novia tras confesar el crimen de Edwin Arrieta

El asesinato del cirujano plástico colombiano, Edwin Arrieta, de 44 años, ha consternado no solo a Tailandia, España y Colombia, sino al mundo entero; pues el confeso autor material del escabroso crimen es Daniel Sancho Bronchalo, hijo del reconocido actor español, Rodolfo Sancho.

Aunque el chef de 29 años acusado de asesinar, desmembrar el cuerpo del médico y deshacerse de los restos en distintas partes de la isla Ko Pha Ngan, negó tener una relación con el colombiano, aceptó haber cometido el abominable crimen porque se sentía su rehén:

Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho