"Cómplices y tibios", Leopoldo López tras decisión de Colombia de abstenerse de votar en la OEA sobre Venezuela

Desde el 29 de julio se han llevado a cabo fuertes protestas en Venezuela debido al resultado de las elecciones de este domingo 28 en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó como ganador a Nicolás Maduro.

El régimen de Nicolás Maduro ha respondido con violencia a las manifestaciones de la ciudadanía e incluso figuras de la política del gobierno nacional han amenazado a Edmundo González y a María Corina Machado, líder de la oposición, de cárcel.

Leopoldo López habló al respecto en A Lo Que Vinimos de Noticias RCN.

Ayer Maduro lo amenazó de nuevo, ¿usted qué respuesta le da?

La misma, que no le tenemos miedo, a Maduro no le tenemos miedo. Él se cree grande, se cree fuerte cuando regaña porque infunde miedo, los venezolanos no le perdieron el miedo, los venezolano sabemos que maduro es un gafo.

Los venezolanos sabemos que la única razón por la que Maduro está allí es porque cuando Chávez se estaba muriendo los cubanos decidieron que él era el hombre que era más cómodo para los cubanos, pues todos los venezolanos saben que Maduro es un gafo.

¿Cree que el régimen se va a atrever a detener a María Corina como lo hizo con usted hace unos años teniéndolo torturado en la prisión de Ramo Verde?

Yo conozco bien a María Corina, la conozco hace muchos años cuando convocamos las protestas en el 2014 juntos, conozco su determinación y su compromiso, María Corina está fuerte, firme y sin miedo y va a hacer lo que tenga que hacer para lograr la libertad de Venezuela.

Maduro podrá querer infundir miedo, pero no podrá quebrarla y ella seguirá protestando y haciendo lo que tengamos que hacer para lograr la libertad de Venezuela.

Leopoldo, ayer Colombia se abstuvo de votar en la ONU esa resolución que pedía que se publicaran las actas, ¿cómo ven esta posición del gobierno de Gustavo Petro?

Yo creo que eso no deja bien a Colombia haberse abstenido, yo creo que de alguna manera los hace cómplices y tibios con respecto a la defensa de la democracia, de la gente, de la legitimidad popular, de la legalidad.

Nosotros esperamos de la región, del mundo, de los países y democráticos un compromiso con la democracia y con la libertad que se expresó el día domingo en millones y millones de votos a favor de Edmundo González.