CIJ falló a favor de Colombia y rechazó la solicitud de Nicaragua de expandir su plataforma continental

La Corte Internacional de Justicia le negó a Nicaragua la posibilidad de extender su plataforma continental, tampoco permitió que se delimitaran estos espacios marítimos. La lectura del fallo comenzó con una contextualización del litigio, en la que se mencionaron los argumentos de cada país y los aspectos a discutir. También se habló de los precedentes del caso, pero se hizo énfasis en que el tribunal no había tratado un caso igual anteriormente.

El fallo de la CIJ sobre litigio Colombia - Nicaragua

"La Corte concluye que bajo la ley internacional, el derecho de una plataforma continental de un Estado más allá de las 200 millas náuticas desde las líneas base puede que NO se extienda dentro de las 200 millas náuticas desde las líneas base de otro Estado", dijo la presidenta del tribunal.

Todas las pretensiones de Nicaragua fueron rechazadas. Esto implica que la zona económica exclusiva que se desprende de Colombia continental, como la que se deriva de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y demás islas del Archipiélago, queda bajo la soberanía del país. El argumento de la Corte fue que el régimen de zona económica exclusiva, es decir, el mar; y la plataforma continental, que es el subsuelo, interactúan y se compaginan, por ello no pueden entenderse como dos partes independientes.

Nicaragua además quería que Quitasueño, Serrana, Providencia, San Andrés y las islas del Archipiélago no tuvieran una zona económica exclusiva que afectara a su plataforma continental, partiendo del hecho de que tenían ese derecho a un espacio extendido.

¿Qué estaba en juego entre Colombia y Nicaragua?

Lo que Nicaragua estaba pidiéndole a la Corte Internacional de Justicia era básicamente dos cosas: que reconocieran su plataforma continental extendida, que, según ellos, se superponía con la de Colombia y además con su zona económica, y que la delimitaran. También hubo otras pretensiones que se conocieron hasta este 13 de julio, como las relacionadas con las islas del archipiélago.

Dos conceptos son claves para entender lo que solicitó el país centroamericano. La plataforma continental es el territorio de un país que está cubierto por mar, pero que no alcanza mayor profundidad porque se cuenta desde la costa hasta las 200 millas náuticas. Es el subsuelo, no las aguas.

Puede leer: El panorama para el fallo de La Haya en litigio entre Colombia y Nicaragua

La plataforma continental extendida pasa las 200 millas náuticas, y en el caso de Nicaragua, el reconocerla implicaba una superposición con la de Colombia. Y, por último, la zona económica hace referencia a la soberanía que tiene un Estado sobre el mar, para explotar los recursos que haya debajo de este.

El tema era complicado porque en caso de que Nicaragua hubiera sido beneficiado completamente habría ocurrido algo así: Colombia tendría soberanía sobre el agua de esa zona, pero el lecho y el subsuelo serían del país centroamericano. Pero no solo se trata de suelo, lo que estaba en juego también eran recursos, o eso se cree. El problema es que no es un espacio estudiado al detalle como para saber si hay gas, petróleo o valías no renovables, que es lo más probable, según expertos.

Otro concepto fue tenido en cuenta en la decisión. El derecho consuetudinario implica que hay disposiciones que no están sobre el papel, es decir, en tratados, pero son consideradas normas porque son aceptadas por varios Estados. Nicaragua apelaba a que las plataformas continentales extendidas entraban en este tipo de leyes, pero la Corte respondió que no.

Este es el documento completo de la decisión de la Corte:

154-20230713-jud-01-00-en (2) by Sebastián Arenas on Scribd