¿Qué descubrió el Centro Carter en las elecciones de Venezuela?

Se completó más de una semana desde que se desarrollaron las elecciones en Venezuela.

En medio de polémica por la no presentación de las actas, el Consejo Nacional Electoral anunció y proclamó a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela en el que será su tercer periodo consecutivo.

La oposición asegura que hubo un presunto fraude electoral, por lo que puede probar que Edmundo González fue el verdadero vencedor.

El Centro Carter fue uno de los veedores internacionales independientes invitados por el régimen de Nicolás Maduro para acompañar las elecciones.

Días después de las votaciones, la organización no gubernamental emitió un comunicado al respecto: “La elección presidencial no se adecuó a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática”.

En A lo que vinimos estuvo Jennie Lincoln, jefa de la misión del Centro Carter en América Latina.

¿Qué descubrió el Centro Carter durante las elecciones en Venezuela?

“Estamos muy preocupados por la falta de transparencia del CNE (Consejo Nacional Electoral). Ellos tienen la oportunidad de compartir la información verdadera que deben tener por su sistema electrónico. Hasta ahora no se ha dado”.

¿Por qué cree que el CNE no ha emitido las pruebas y las actas que conformarían el triunfo de Maduro?

“Porque no se les dio la gana. Ellos las tienen en su sistema. Son los datos del 28 de julio”.

Vladimir Padrino recibió a su delegación y dijo que ustedes tienen un “prestigio ganado”. Dos semanas después, Nicolás Maduro dijo que el informe que ustedes presentaron es de hace tiempo y que su publicación fue para “poner picante”. ¿Cómo leen este cambio en el régimen?

“Para mí fue muy chistoso, porque llegamos con un estudio de los antecedentes del día de las votaciones. Tenemos información, no solamente del contexto sino también de lo que pasó durante el 28; para que llegáramos a esta falta de transparencia”.