Donald Trump declarado culpable: ¿su candidatura presidencial puede estar en riesgo?

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue declarado culpable por la falsificación de documentos contables de su empresa ocultando pagos para silenciar a la exactriz del cine de adultos, Stormy Daniels; durante las elecciones de 2016.

Donald Trump declarado culpable por los 34 cargos que enfrentó en juicio

Luego de deliberar por varios días, el jurado de 12 miembros encontró culpable a Trump por los 34 cargos que enfrentaba.

Según indicó el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, Trump falsificó el pago de su exabogado para encubrir la entrega de 130.000 dólares a Daniels, bajo el propósito que ella no hablara sobre un presunto romance y así no perjudicar las elecciones.

Esta decisión se dio a falta de cinco meses para las elecciones presidenciales, en las cuales Trump busca volver al poder, compitiendo con el actual presidente demócrata, Joe Biden. La condena será conocida el próximo 11 de julio.

En la Mesa Ancha analizamos los efectos que trae esta decisión para el panorama político norteamericano.

¿Puede incidir esto, a favor o en contra, de Donald Trump en las elecciones?

Jorge Iván Cuervo:

“La Constitución de los Estados Unidos no prohíbe, salvo por delito de insurrección, que un candidato pueda ser elegido presidente. Los delitos del Estado de Nueva York incluso no tienen la gravedad para que sea privado de la libertad. Por su edad (77 años), va a ser multado y no va a ir a prisión. Eso no le impide estar en campaña.”.

“Se ha disparado en 15% la donación a la campaña. El voto republicano se va a reforzar claramente en favor a Trump, porque ha manejado la perspectiva que esto es una persecución política liderada por el Gobierno de Biden. El voto demócrata también se va a consolidar. ¿Dónde estará la discusión? En los llamados independientes. Ese va a ser el voto que va a decidir”.

Juana Afanador:

“La sentencia sale el 11 de julio y muy probablemente el 15 de julio va a salir proclamado como candidato presidencial. Va a haber bulla, será un alboroto impresionante. Lo que si queda claro es que no va a ir a la cárcel, pero si necesita pedir permiso cada vez que salga del Estado de Nueva York. En plena campaña presidencial, Trump va a pedir permiso como cualquier otra persona que sea convicta. En la encuesta de Reuters, Biden tenía dos puntos de ventaja en caso que a Trump que lo declararan culpable. Sí hay un impacto”.

Julio César Iglesias:

“Acá Trump va a aprender de la izquierda radical latinoamericana, que es victimizarse cuando hay una causa en contra de un personaje. Van a utilizarlo en la campaña electoral. Les cae como anillo al dedo. No creo que esto vaya a moderar al trumpismo. Al revés, los fortalece mucho en sus bases más radicales. Les conviene electoralmente”.