Luto en la televisión tras muerte de actriz de RBD: Dulce María conmovió con mensaje

La muerte de Lua Blanco, actriz y cantante brasileña reconocida por su papel de Roberta Messi en la versión de ‘Rebelde’, generó mensajes de tristeza entre sus seguidores y figuras del entretenimiento. La artista falleció a los 39 años, después de enfrentar una enfermedad oncológica durante los últimos meses de su vida.

La noticia se conoció el domingo 18 de octubre de 2026 y fue confirmada por su hermano, Daniel Blanco, mediante una publicación en redes sociales. En su mensaje, destacó que la actriz estuvo acompañada por el cariño de sus familiares y amigos, y expresó palabras de amor y fe al despedirse de ella.

¿De qué murió Lua Blanco, actriz de la versión brasileña de ‘Rebelde’?

Lua Blanco murió después de luchar contra el cáncer durante los últimos meses de su vida. En el mensaje con el que confirmó el fallecimiento, Daniel Blanco recordó a su hermana y señaló que murió en paz, rodeada del afecto de sus seres queridos.

Ella se fue en paz, llena de amor y con la fe plena de que iba directo a las manos de Dios. Ella estará con nosotros para siempre, iluminándonos con su fuerte luz eterna.

¿Qué dijo Dulce María sobre la muerte de Lua Blanco?

Dulce María también reaccionó al fallecimiento de Lua Blanco y manifestó su sorpresa por la noticia. La cantante y actriz mexicana compartió un mensaje en su cuenta de Instagram, en el que recordó que tuvo la oportunidad de conocer a la brasileña y grabar junto a ella.

Completamente en shock, tuve la oportunidad de conocerla y grabar juntas. Lo siento muchísimo. Pido a Dios que le dé fuerza y pronta resignación a sus familiares, amigos y fans. Les mando un abrazo con todo mi cariño. Vuela alto mi Lua bonita.

Lua Blanco alcanzó reconocimiento internacional por interpretar a Roberta Messi en la adaptación brasileña de ‘Rebelde’, emitida entre 2011 y 2012. Su participación en la producción también estuvo vinculada al proyecto musical asociado con la serie, que contribuyó a ampliar su presencia entre el público juvenil.