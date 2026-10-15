Luto en la televisión colombiana: falleció Germán Quintero a los 72 años

A los 72 años, falleció el reconocido actor colombiano Germán Quintero, quien hizo parte de importantes producciones televisivas como 'Chepe Fortuna' o 'Rojo Carmesí', en una de sus más recientes apariciones; además, participó en producciones cinematográficas nacionales como 'Gente de bien' o 'La milagrosa'.

Nacido en Bogotá e iniciando su trayectoria profesional en 1984, Quintero hizo parte de la serie 'El Bogotazo' y empezó a destacar en diferentes producciones de la televisión colombiana.

Detalles de su fallecimiento

Aunque la confirmación oficial de la noticia se hizo a través de las redes sociales de uno de su hija, Alejandra Quintero, no se conocen los motivos exactos de su deceso y se espera más información durante las próximas horas. "Inmortal, único, intransferible e irrepetible", escribió en su cuenta de Instagram junto con un carrusel de fotos del actor.

Colegas como Diana Ángel o Lorena Meritano comentaron la publicación y le expresaron sus condolencias por la pérdida de su padre.

Trayectoria profesional de Germán Quintero

Además de las producciones ya mencionadas, Quintero también hizo parte de distintas series como 'Venganza', 'La ley del corazón, 'Las trampas del Amor', 'La marca del deseo', 'El inútil' y 'Guajira'.

Una de sus últimas apariciones fue en la serie producida por el Canal RCN, 'Rojo Carmesí' en donde interpretó a Bernardo Ruiz, definido por el mismo Germán Quintero como un personaje polémico, ambicioso e intolerante.