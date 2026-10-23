Famosa actriz murió en medio de grave accidente: esto se sabe

El pasado 17 de octubre de 2026, una reconocida actriz de Argentina falleció en Tigre, Buenos Aires.

Se trata de Marcela Ortiz, que tenía 61 años, había nacido el 24 de junio de 1965 en Buenos Aires y también se destacó como modelo.

En la televisión, Marcela Ortiz actuó en producciones como 'El amor tiene cara de mujer' y 'Yo amo a Berugo'. Mientras tanto, en el ámbito cinematográfico, hizo parte de películas como 'Los extermineitors' y 'La playa loca'.

¿Qué se sabe de la muerte de Marcela Ortiz, la reconocida actriz de Argentina?

Las autoridades policiales de Argentina notificaron que la actriz Marcela Ortiz fue encontrada inconsciente dentro de un vehículo que había chocado contra una zanja.

Además, precisaron que el personal de primeros auxilios practicó ejercicios de reanimación apenas llegó al lugar, pero que el deceso de la figura de la televisión, el cine y el modelaje se confirmó al poco tiempo.

Sin embargo, las autoridades continúan realizando la investigación correspondiente para esclarecer si la muerte fue por el impacto o si la actriz presentó algún problema de salud y por eso no pudo seguir controlando el automóvil.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices lamentó la muerte de Marcela Ortiz

Mediante un comunicado oficial publicado el 20 de octubre, la Asociación Argentina de Actores y Actrices exaltó la trayectoria de Marcela Ortiz y se solidarizó con sus familiares.

"Despedimos con pesar a la actriz y modelo Marcela Ortiz, quien desarrolló su trayectoria artística en cine y televisión, especialmente en producciones de comedia y humor, donde compartió elenco con reconocidas figuras del espectáculo argentino", redactaron.

"Acompañamos con afecto a sus familiares y amistades en este duro momento", complementaron.