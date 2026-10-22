Profundo luto en la TV: murió reconocido actor de telenovelas

En México hay conmoción debido a que se confirmó la muerte de un famoso actor de telenovelas.

Carlos Miguel Suárez, que desarrolló la gran parte de su carrera en Televisa, falleció el 19 de octubre de 2026, a sus 67 años.

Esta estrella de la actuación estuvo presente en producciones de primer nivel como 'Muchachitas', 'Dos mujeres, un camino', 'Mujer de madera', 'La rosa de Guadalupe' y 'Como dice el dicho'. Sin embargo, una de sus interpretaciones más recordadas fue en 'Volver a empezar'.

El deceso del actor Carlos Miguel Suárez fue confirmado por Roberto Tello, el icónico actor que es conocido como 'El Coreano' y es oriundo de Ciudad de México.

Así se confirmó la muerte de Carlos Miguel Suárez, el reconocido actor de telenovelas de México

En su cuenta de Instagram, Roberto Tello publicó un video que grabó junto a Carlos Miguel Suárez y le deseó un descanso en paz.

"Descansa en paz, mi querido Charly. Te quiero, 'Poncho'", fue su mensaje exacto.

Además, tras ese pronunciamiento, los internautas también emitieron múltiples palabras de condolencias. "Esta noticia me pega justo en la juventud", "lo siento mucho", "que brille la luz perpetua para él", "mi sentido pésame", "no lo puedo creer" y "Dios lo tenga en su santa gloria", han sido algunas de ellas.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Carlos Miguel Suárez, el icónico actor de México?

Hasta el momento, según reportes del periodista mexicano Armando Gallegos, se ha conocido que el actor Carlos Miguel Suárez habría sufrido un infarto fulminante mientras se encontraba en su vivienda situada en Ciudad de México.

Sin embargo, por ahora, los seres queridos del actor no han emitido ningún comunicado oficial.

Carlos Miguel Suárez sufrió un secuestro en 2012 y se alejó por un tiempo de las pantallas. No obstante, en sus últimos años de vida volvió a estar presente en producciones como 'Mi fortuna es amarte'.